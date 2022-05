Nintendo: Alle Spiele der gestrigen Indie-World-Präsentation

Ooblets (Sommer 2022)

Batora: Lost Heaven (Herbst 2022)

ElecHead (Sommer 2022)

Soundfall (bereits erhältlich)

Wildfrost (Winter 2022)

TABS Totally Accurate Battle Simulator (Sommer 2022)

Gunbrella (2023)

We Are OFK (Sommer 2022)

SILT (Juni 2022)

Mini Motorways (bereits erhältlich)

Wayward Strand (21. Juli 2022)

Cult of the Lamb (2022)

Another Crab’s Treasure (2023)

OneShot: World Machine Edition (Sommer 2022)

Gibbon: Beyond the Trees (bereits erhältlich)

Idol Manager (25. August 2022)

Card Shark (2. Juni 2022)

Cursed to Gold (Sommer 2022)

A Guidebook to Babel (Herbst 2022)

OPUS: Echo of Starsong (bereits erhältlich)



Habt ihr es eilig und nur Zeit für fünf kurze Tipps der Redaktion? Dann empfehlen wir einen Blick auf die quietschbunte Simulation Ooblets (ab Minute 20:40), den pixelig-schönen Actioner Gunbrella (ab Minute 31:07), das verträumte Tauchspiel SILT (ab Minute 35:26), die affige 2D-Schwingerei Gibbon Beyond the Trees (ab Minute 43:16) und die spacige Visual Novel Opus: Echo of Starsong (ab Minute 44:05). Ende der Durchsage.









Am Mittwoch hat Nintendo im Rahmen einer neuen Indie-World-Show viele frische Switch-Titel angekündigt und gezeigt. Wir verraten euch, was wann kommt und welche Titel wir für besonders interessant halten.Bringt ihr genügend Zeit mit, dann gönnt euch einfach die 25 turbulenten Indie-Minuten im Video unten – da sollte für fast jeden Gamer-Geschmack der ein oder andere Leckerbissen dabei sein. Insgesamt waren 20 Titel im Line-up der gestrigen Indie-World-Präsentation vertreten – ein paar davon erschienen dann auch gleich im Anschluss an die Ausstrahlung im Switch-Shop. Hier kommt die Spiele-Übersicht (der Reihe nach):