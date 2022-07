Nintendo: Gaming-Gigant kauft Animationsfilmstudio

Nintendo Pictures: Noch vage Pläne

Produziert Nintendo jetzt eigene Kino-Blockbuster?

Was heckt Nintendo da eigentlich aus? Der bekannte und beliebte Hard- und Softwarehersteller aus Japan hat sich jüngst ein Unternehmen einverleibt, das eigentlich nicht direkt mit Spielen in Berührung kommt.Das geht jedenfalls aus einer eigenen Mitteilung des Unternehmens hervor. Demnach hat Nintendo die japanische Animationsfilmschmiede Dynamo Pictures aufgekauft und wird diese nun in Nintendo Pictures umbenennen.Was genau der Konzern hinter Super Mario und den Pokémon mit seiner neuen Akquisition geplant hat, geht aus dem knappen Schreiben noch nicht hervor. Fans von Nintendo können sich aber jetzt schon einmal auf reichlich neue Inhalte zu bekannten Titeln freuen. Denn mit Nintendo Pictures möchte man „visuellen Content“ entwickeln und dabei auf hauseigene Marken zurückgreifen.Nintendo und Dynamo Pictures haben zuvor schon an einer Reihe Pikmin-Kurzfilme zusammengearbeitet. Es ist also durchaus naheliegend, dass derlei Projekte in Zukunft vermehrt produziert werden. Zudem ist man bei Dynamo Pictures (jetzt Nintendo Pictures) spezialisiert auf Computergrafiken- und Animationen sowie Motion Capture. Mit dieser Expertise war man unter anderem an Animationsfilmen zu Dragon Ball, Neon Genesis Evangelion, Final Fantasy und Resident Evil beteiligt.Wann die ersten Projekte von Nintendo Pictures erscheinen, steht noch nicht fest. Auch ist nicht bekannt, welcher Größenordnung sie letztendlich sein werden. Im Anbetracht des bisherigen Werdegangs von Dynamo Pictures ist es gut denkbar, dass hochbudgetierte Blockbuster wie Meisterdetektiv Pikachu oder der kommende Super Mario Film mit Chris Pratt als Sprecher eher nicht auf der Agenda stehen werden – allenfalls sind unterstützende Arbeiten im Animationsbereich bei derartigen Vorhaben vorstellbar.Videospieladaptionen als Film und Serie bleiben aber nach wie vor sehr beliebt: Zu Cuphead ist eine zweite Staffel der Netflix-Serie auf dem Weg; beim Streamingdienst erschien jüngst auch eine neue Resident Evil-Serie. Und wie gut ist eigentlich Sonic The Hedgehog 2? Das verraten wir euch in unserer Besprechung zum Film