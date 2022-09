Nintendo: Die Highlights der Direct-Show im Überblick

Resident Evil fällt aus allen Wolken

Viele neue N64-Klassiker

Die neue Ausgabe der Nintendo Direct schloss soeben die Vorhänge und ein paar interessante News sind rausgepurzelt. Neben einem Namen für das neue Zelda gibt es die volle Resi-Packung.Die Remakes von Resident Evil 2 , 3, Resident Evil 7 und Resident Evil Village kommen alle auf die Switch – und wenn die verbaute Technik nicht ausreicht, dann muss die Cloud her. Bereits heute steht eine Demoversion von Resident Evil Village zur Verfügung, das Spiel selbst erscheint am 28. Oktober.Das große Rätselraten hat endlich ein Ende: Der Nachfolger von Breath of the Wild trägt den Namen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Neben einem neuen, sehr kurzen Trailer, wurde der Releasetermin mitgeteilt. Das potenzielle Nintendo-Meisterwerk erscheint am 12. Mai 2023 natürlich exklusiv für Nintendo Switch.Als Shadowdrops kommen die Switch-Variante der Top-Down-Shooter-Legende Radiant Silvergun und die Lebens-Farming-Simulation Various Daylife, die jetzt im Nintendo e-Store Store erworben werden können. Ebenfalls steht ab sofort eine Demoversion des kommenden RPGs Harvestella zum Download bereit.Als weitere Dreingaben für Abonnenten des Nintendo-Online-Service gibt es als kommende N64-Spiele Pilotwings, Mario Party 1, 2 und 3, Pokemon Stadium 1 und 2, 1080 Snowboarding sowie Excitebike 64. Dazu, Trommelwirbel, folgt Goldeneye64 mit 4-Spieler Lokal- oder Online-Modus.Neue Inhalte für Mario Strikers Battle League mit neuen Figuren, darunter Diddy Kong, und Outfits kommen kostenlos im September. Drei neue Stadien gibt es dann ebenfalls. Die dritte Welle des Booster-Packs für Mario Kart 8 Deluxe mit den neuen Strecken Merry Mountain aus Mario World Tour und Peach Gardens aus Mario Kart DS soll noch im Dezember erscheinen.Ebenfalls in dieser Zeit kommt ein kostenloses Update für Nintendo Switch Sports und bringt Golf als Disziplin für bis zu acht Online-Spieler – das allerdings nur per nervenzerrender Survival-Variante.Das Beste zum Schluss: Auch Pikmin 4 wurde jetzt von Serien-Erfinder Shigeru Miyamoto ganz offiziell für 2023 bestätigt, neben einem schlappen Screen gab es aber keine neuen Infos über das Spiel oder gar einen aussagekräftigen Gameplay-Trailer.