Nintendo: Ungewöhnliche Direct für den Super Mario Film angekündigt

Nintendo Direct: Trailer erst in den Abendstunden





Seid am 06.10. um 22:05 (MESZ) bei der #NintendoDirect: The Super Mario Bros. Movie-Präsentation dabei. Sie zeigt die Weltpremiere des Trailers zum demnächst erscheinenden Film (enthält keine Spielinformationen).



📽️: https://t.co/UwaUfpthFx pic.twitter.com/rMwyvFXXFM



— Nintendo DE (@NintendoDE) October 4, 2022

Wenn Nintendo eine frische Ausgabe seiner Direct-Show ankündigt, dann stehen in der Regel neue Spiele im Mittelpunkt. Diesen Donnerstag ist das aber etwas anders, denn in der nächsten Direct geht es nur um den kommenden Super Mario Film.Der Anlass für die ungewöhnliche Direct ist der bereits zuvor angekündigte erste Trailer zum Animationsstreifen von Nintendo und Illumination. Informationen zu neuen oder bereits bekannten Spielen, das betont Nintendo, gibt es während der Direct nicht.Die Nintendo Direct findet für Zuschauer aus Deutschland erst recht spät abends statt. Um 22:05 Uhr, so Nintendo auf Twitter , wird der Trailer als sogenannte Weltpremiere präsentiert. Verbunden ist die Ankündigung mit einem ersten Bild aus dem Film, welches einen Vorgeschmack auf die bunte Optik gewährt:An dem Film arbeiten Nintendo und Illumination bereits seit 2018. Eigentlich hätte der Leinwandauftritt sogar noch in diesem Jahr erfolgen sollen, aber Universal Pictures verschob den Start mittlerweile auf den 7. April 2023. Wer sich auf den Kinobesuch einlässt, wird abseits von Chris Pratt als Mario noch weitere bekannte Stimmen vernehmen.So übernimmt beispielsweise Jack Black die Rolle von Bösewicht Bowser. Hinzu gesellen sich Charlie Day als Luigi, Seth Rogen als Donkey Kong, Keegan-Michael Key als Toad und Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach. Zusätzlich wird auch Charles Martinet, die langjährige Stimme von Mario und anderen Nintendo-Charakteren aus unzähligen Videospielen, den einen oder anderen Auftritt haben.Möglicherweise können sich Fans zudem in Zukunft noch auf weitere Verfilmungen von Nintendo-Marken freuen. Immerhin kaufte der traditionsreiche japanische Hersteller vor nicht allzu langer Zeit das Animationsstudio Dynamo Pictures . Mittlerweile firmiert das Studio unter dem neuen Namen Nintendo Pictures und soll an entsprechenden Inhalten arbeiten.