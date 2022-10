Nintendo: Trailer zum Super Mario-Film ist da - und erntet etwas Spott

Super Mario-Film: Start in Deutschland

Chris Pratt erntet als Mario Spott





"What is this place?"

they're doing a fucking isekai aren't they

he's just using his normal voice

Nach langer Wartezeit ist er endlich da: Der erste Teaser-Trailer zum kommenden The Super Mario Bros.-Film. Im Rahmen einer speziellen Ausgabe der Nintendo Direct gewährten das Filmstudio Illumination und Nintendo selbst einen ersten Blick auf das kommende Leinwandabenteuer von Mario und seinen Freunden.Der rund zweieinhalb Minuten lange Trailer verrät noch nicht allzu viel von der Handlung, zeigt aber schon einmal eine recht farbenfrohe Optik. Zudem könnt ihr erstmals Chris Pratt als Mario und Jack Black als Bowser hören und auch Keegan-Michael Key als Toad gibt sich die Ehre:Der zweite Kinoauftritt von Mario entsteht dieses Mal in sehr enger Zusammenarbeit mit Nintendo, insbesondere mit Entwicklerlegende Shigeru Miyamoto. Für die Umsetzung zeichnet sich jedoch Illumination verantwortlich, die vor allem für Ich – Einfach unverbesserlich und die Minions bekannt sind.Wer nach dem Trailer direkt Lust auf den Kinobesuch bekommt, muss sich aber noch gedulden: In Nordamerika startet der Film am 7. April 2023, in Japan am 27. April. In Deutschland soll der Film hingegen laut Filmstarts bereits am 23. März in die hiesigen Kinos kommen.Die ersten Reaktionen zum Film fallen überwiegend positiv aus. Gelobt wird in den sozialen Netzwerken und Foren die visuelle Qualität als auch Jack Black als Bowser. Nur eine Stimme scheint bei den Fans noch gar nicht so gut anzukommen: Chris Pratt als Mario.Schon seit der Bekanntgabe, dass der Guardians of the Galaxy-Schauspieler Mario spricht, gab es viele kritische Stimmen. Viele sahen in ihm nicht die perfekte Stimme für den italienischen Klempner. In einem Interview mit Variety versprach Pratt jedoch, dass er sehr an seiner Stimme gearbeitet habe und sie „anders sei, als alles was man davor gehört habe“.So richtig überzeugt ist das Internet aber nicht. Ein oft genannter Kritikpunkt: Chris Pratt klinge so wie immer und eben nicht wie Mario.Auch andere Nutzer stimmen in den Tenor ein. Andere wiederum drücken ihre Kritik etwas grafischer aus:Manche vermuten hinter der Stimme sogar Absicht. Es könne ja sein, dass es sich dabei nicht um den echten Mario handelt, sondern lediglich Chris Pratt innerhalb des Films in den Körper von Mario schlüpft und sich nun durch dessen Welt kämpfen muss.An der Stimme wird sich aber vermutlich nichts mehr ändern. Schließlich soll der Film bereits in etwa einem halben Jahr in den Kinos starten.