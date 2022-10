Nintendo: Spiel wegen angeblichem Nacktheitsverbot für die Switch abgelehnt

Werden ältere Spiele auf der Nintendo Switch nun zensiert?





Die nackte Vergangenheit der Nintendo Switch

Wie der Publisher Gamuzumi auf Twitter behauptet, soll man bei Nintendo an den Richtlinien des eShops geschraubt haben und bei Nacktheit in Spielen nun härter durchgreifen. „Unzensierte Brüste“ seien deshalb jetzt ein Ausschlusskriterium für neue Titel.Das aktuelle Spiel von Gamuzumi, Hot Tentacles Shoot, sei für einen Release auf der Nintendo Switch abgelehnt worden, weil „obszöne Inhalte die Marke beschädigen und ihre Richtlinien verletzen könnten“. In dem Arcade-Shooter sollt ihr Anime-Damen vor fiesen Tentakel-Monstern retten und als Belohnung freizügige Bilder freischalten können.Publisher Gamuzumi führte auf Twitter weiter aus, dass sich dies auch auf ältere Titel auswirken könnte: „Das bedeutet, dass nun alle Spiele mit nackten Brüsten zensiert werden sollten und dass das der Grund ist, weshalb unser Spiel (Hot Tentacles Shoot) überhaupt abgelehnt wurde.“Der kürzlich von Gamuzumi angekündigte Titel Elves Christmas Hentai Puzzle soll aus dem gleichen Grund von Nintendo abgelehnt worden sein. Der Publisher mache sich deshalb Sorgen für die Zukunft: „Das hier wird vermutlich nicht nur unsere Spiele betreffen, sondern auch die von anderen Entwicklern und Publishern.“Gamuzumi wolle die Spiele nun noch einmal ohne Nacktszenen einreichen, um so wenigstens einen zensierten Release zu ermöglichen. Nintendo ließ die Aussagen des Publishers allerdings bislang unkommentiert, es könnte also auch ein anderer Grund hinter der Ablehnung der Spiele stecken.Angesichts von Nintendos Vergangenheit kommt die Nachricht von einer möglichen neuen Richtlinie für freizügige Inhalte überraschend. Bisher war das japanische Unternehmen, ganz im Gegensatz zu der amerikanischen Abteilung ihres Konkurrenten Sony , nämlich durchaus locker, wenn es um Nacktheit auf der Nintendo Switch ging.Im eShop finden sich gleich mehrere Spiele wie etwa Hentai vs. Evil oder Hentai Uni, bei denen der Name sicherlich Programm sein dürfte. Spannenderweise erscheint Bayonetta 3 Ende Oktober mit einem optionalen Modus , bei dem die Titelhexe nicht länger nackt über das Schlachtfeld tanzt. Der sogenannte „Naive Angel Mode“ sei laut Game-Director Hideki Kamiya aber nicht Nintendos Idee gewesen.