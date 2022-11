Nintendo: Alle Spiele der Indie World-Präsentation in der Übersicht

Nintendo: Ausgewählte Highlights aus der Indie World-Präsentation

Alle gezeigten Spiele der Indie World-Präsentation

Once Upon A Jester (Ab sofort erhältlich)

Rogue Legacy 2 (Ab sofort erhältlich)

A Little to the Left (Ab sofort erhältlich)

WobbleDogs Console Edition (17. November 2022)

Goodbye World (November 2022)

Inscryption (1. Dezember 2022)

Aka (15. Dezember 2022)

Sports Story (Dezember 2022)

A Space for the Unbound (19. Januar 2023)

Blanc (14. Februar 2023)

ONI: Road to be the Mightiest Oni (9. März 2023)

Have a Nice Death (22. März 2023)

Storyteller (23. März 2023)

Curse of the Sea Rats (Anfang 2023)

Desta: The Memories Between (Anfang 2023)

Coffee Talk 2: Hibiscus & Butterfly (Frühjahr 2023)

Dordogne (Frühjahr 2023)

Venba (Frühjahr 2023)

WrestleQuest (Mai 2023)

World of Horror (Sommer 2023)

Pepper Grinder (2023)

Botany Manor (2023)

Bei der gestrigen Indie World-Präsentation bat Nintendo Fans auf der ganzen Welt erneut an einen großen Tisch, prall gefüllt mit kleinen Spielespezialitäten aus aller Welt, bei denen einem das Wasser im Mund zusammenläuft.In 25 Minuten stellte man über 20 Titel vor, von denen einige bereits bekannt und andere brandneu waren. Von dampfend heißer indischer Küche über tödliche Roguelike-Action bis hin zur farbenfrohen Fotosafari: Erneut weiß die Indie-Szene durch ein abwechslungsreiches Portfolio zu glänzen, bei dem wirklich für jeden was dabei ist.Dass Videospiele gute Geschichten erzählen können, wissen Fans des Mediums natürlich nicht erst seit Blockbustern wie Red Dead Redemption und The Last of Us . Auch Indie-Studios fokussieren sich häufig auf besonders narrative Titel und mit Goodbye World schlüpfen Spieler sogar in die Rolle von Entwicklern und testen gleichzeitig ihren 2D-Plattformer.Roguelike-Fans kamen in der Präsentation gleich in mehrfacher Hinsicht auf ihre Kosten: Mit dem ab sofort erhältlichen Rogue Legacy 2 feiert der Nachfolger zum beliebten Genre-Vertreter sein Debüt auf der Nintendo Switch. Für zufallsgenerierte Abwechslung sorgen außerdem Have a Nice Death, Inscryption, Desta: The Memories Between und der pixelige Horror-Trip World of Horror.Auch Entspannung wird bei Indie-Titeln häufig großgeschrieben, weshalb die gestrige Präsentation mit Botany Manor, Dordogne und Aka Spieler zumindest digital in die Natur schickt. Wer sich lieber bei einer guten Tasse Kaffee zurücklehnt, sollte sich Coffee Talk 2: Hibiscus & Butterfly zu Gemüte führen.Falls ihr euren Kalender schon mal mit den vielen bunten Spielen der Indie World-Präsentation füllen wollt, haben wir unten noch die vollständige Liste aller gezeigten Titel – und zwar in chronologischer Reihenfolge! So verpasst ihr keinen Release und könnt eine lückenlose Spieleplanung für die nächsten Monate erstellen:Als wäre das Frühjahr 2023 also noch nicht vollgestopft genug mit vielversprechenden High-Budget-Highlights wie Wo Long: Fallen Dynasty , dem Remake von Resident Evil 4 Fire Emblem Engage oder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , sorgt auch die Indie-Szene dafür, dass Langeweile für Spieler weiterhin ein Fremdwort bleibt.