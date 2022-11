Nintendo: Abwärtskompatibilität scheinbar keine Priorität

Nintendo: Damals war alles etwas komplizierter

Nintendos wahre Stärke laut Shigeru Miyamoto

Kündigt sich eine neue Konsolengeneration an, gehört Abwärtskompatibilität zu den Funktionen, die sich die Spielergemeinde sehr häufig wünscht. Bei Nintendo wird man eher nicht darauf hoffen dürfen.Das japanische Traditionsunternehmen hinter Super Mario und anderen ikonischen Gaming-Marken möchte offenbar viel eher den Blick in die Zukunft richten. Das geht zumindest aus einem jüngst abgehaltenen Q&A hervor, wie VGC berichtet Die Verantwortlichen von Nintendo wurden unter anderem gefragt, wie man intern zum Thema Abwärtskompatibilität steht. Shigeru Miyamoto erinnerte zunächst einmal daran, dass man in der Vergangenheit mit der Virtual Console bereits einen Dienst eingeführt hatte, um das Spielen älterer Titel auf neueren Konsolen zu ermöglichen.Allerdings seien grundsätzliche Vertriebsrechte auch von alten Spielen zu berücksichtigen. Nicht jedes alte Game könne also immer wieder neu spielbar gemacht werden. Zudem habe man Klassiker spezifisch für alte Plattformen entwickelt und diese vorherige Entwicklungsumgebung, wie sie Miyamoto nennt, gebe es später nicht mehr – es seien also neue Modifikationen vonnöten.Heute wäre es aber viel leichter, Spielern den Genuss alter Games auf neuer Hardware zu ermöglichen, auch weil vieles in der Entwicklung standardisiert sei. Trotzdem wäre die Stärke von Nintendo, ganz neue Spielerfahrungen zu kreieren: „Wenn wir in Zukunft neue Hardware herausbringen, möchten wir einzigartige Spiele zur Schau stellen, die nicht mit der vorherigen Hardware entstehen könnten“, so der bekannte Kreativkopf.Es klingt also ganz so, dass könnten dann Switch-Spiele nicht auf dem Nachfolger der Hybridkonsole spielbar sein, wann auch immer dieser kommen mag. Nichtsdestotrotz ist nicht auszuschließen, dass sie früher oder später doch noch ihren Weg auf die nächste Generation finden werden. Schließlich gibt es auch jetzt schon viele alte Klassiker im Angebot von Nintendo Switch Online. Bis dahin können sich aber alle auf viele neue Indie-Titel für Nintendos Plattform freuen.