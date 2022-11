Nintendo: Verfrühter Black Friday-Sale im eShop mit mehr als 1000 reduzierten Spielen

Nintendo: Lohnende Highlights aus den Black Friday-Angeboten

Der offizielle Black Friday findet zwar erst am 25. November statt, viele Unternehmen können es aber gar nicht mehr abwarten und locken jetzt schon mit günstigen Angeboten.Auch Nintendo gehört zu der Schar früher Vögel: Bereits vorgestern kündigte man auf Twitter an, dass passend zum günstigsten Tag des Jahres im eShop die Preise purzeln und startet mit der Rabattaktion bereits heute. Noch bis zum 30. November um 23:59 Uhr könnt ihr euch daher durch die über 1000 reduzierten Spiele wühlen und zuschlagen.Damit ihr bei der schieren Masse an günstigen Deals nicht den Überblick verliert, haben wir untenstehend eine Auswahl an besonders stark reduzierten oder sehr beliebten Spielen für euch aufgelistet. Neben den hauseigenen Vollpreistiteln wie Xenoblade Chronicles 2 oder Astral Chain für 39,99 Euro sind natürlich auch jede Menge interessanter Indies wie Limbo für 1,99 Euro im Angebot.Darüber hinaus gibt es aber auch andere spannende Schnäppchen wie Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition für 29,99 Euro, Unravel Two für 5,09 Euro oder Mortal Kombat 11 für 14,99 Euro. Das Stöbern lohnt sich also, denn bei mehr als 1000 Spielen ist fast jedes Genre vertreten. Im Folgenden findet ihr eine kleine Übersicht an Highlights:Bei der Liste handelt es sich allerdings nur um eine kleine Liste kuratierter Highlights, alle reduzierten Spiele findet ihr dann im Nintendo eShop . Mit der Frist bis zum 30. November um 23:59 Uhr habt ihr zwar noch ordentlich Zeit, aber mit mehr als 1000 Spielen ist die Auswahl auch ziemlich groß und entsprechend zeitraubend. Wartet also lieber nicht zu lange!