Nintendo: Neuer Trailer zum Super Mario-Film in Kürze & Großer Bilder-Leak

Super Mario-Film: Neuer Trailer präsentiert Schloss von Prinzessin Peach

Zahlreiche Bilder zum Super Mario-Film offenbar geleakt

Seit der ersten Ankündigung der Synchronsprecher des Super Mario-Films erntet Chris Pratt in der Rolle des hüpfenden Klempners Spott und auch der erste Trailer hat daran nichts geändert.Nun bekommt der unter anderem für seinen Auftritt als Starlord (Guardians of the Galaxy) bekannte Schauspieler eine zweite Chance bei den Fans: Schon heute Abend erscheint nämlich ein neuer Trailer zum kommenden Animationsfilm. Wer den direkt live erleben möchte, schaltet um 23:00 deutscher Zeit den YouTube-Kanal von Nintendo ein.Was genau euch im zweiten Trailer zu Marios Leinwandabenteuer erwartet, hat man natürlich noch nicht verraten. Das Plakat, das zusammen mit der Ankündigung auf Twitter hochgeladen wurde, zeigt allerdings den Thronsaal eines sehr bekannten Schlosses aus dem Pilzkönigreich. Dort geht natürlich Prinzessin Peach höchstselbst ihren königlichen Pflichten nach.Im letzten Trailer hat sich die pinke Prinzessin noch nicht gezeigt, weshalb sie heute wohl ihr Debüt im Super Mario-Film feiern wird. Damit wird vermutlich auch Synchronsprecherin Anya Taylor-Joy zu hören sein, die Peach ihre Stimme leiht. Ohnehin hoffen sicher viele Fans auf weitere Auftritte der angekündigten Synchronsprecher.Der letzte Trailer hat nämlich keine typische Collage an Zusammenschnitten gezeigt, sondern sich ganz und gar auf zwei Szenen aus dem fertigen Film konzentriert. Mit Bowsers (Jack Black) Angriff auf ein Pinguinschloss, unterstützt von seinem Diener Kamek (Kevin Michael Richardson) sowie dem Zusammentreffen von Mario (Chris Pratt) und Toad (Keegan-Michael Key) im Pilzkönigreich waren bislang nur vier der gecasteten Schauspieler zu hören.Währenddessen haben es einige offiziell-scheinende Bilder zum Film aus unbekannter und natürlich inoffizieller Quelle ins Internet geschafft. Wie die Kollegen von NintendoEverything zeigen, bestehen die Bilder vor allem aus Filmplakaten, die Mario und seine Freunde in den Vordergrund stellen und sowohl das Pilzkönigreich als auch die Straßen New Yorks zeigen.Das Mario im kommenden Film nicht aus dem Pilzkönigreich stammt, sondern dort hineinstolpert, hat bereits der erste Trailer verraten. Die neu aufgetauchten Bilder scheinen dies zu bestätigen und zeigen Nintendos Maskottchen zusammen mit seinem Bruder, wie sie eine Klempneragentur in (vermutlich) New York betreiben. Im Hintergrund ist die bisher nicht angekündigte Pauline zu sehen.