Nintendo: Neuer Trailer zum Super Mario-Film ist prall gefüllt mit Easter Eggs

Super Mario-Film: Ein mit Referenzen gespickter Trailer

Bekannte Stimmen für bekannte Charaktere

Neuer Trailer, neue Charaktere: Standen beim ersten Werbevideo zum Super Mario-Film noch der rote Klempner und sein gepanzerter Gegenspieler im Rampenlicht, wartete der gestrige Trailer mit einigen neuen und gleichzeitig altbekannten Figuren aus dem Mario-Universum auf.Luigi, der dem Trailer nach zu urteilen mit seinem Bruder Mario ein Klempnerbüro in der echten Welt des Films führt, landet allerdings in den Fängen von Bowser und wird damit eher weniger als grüngekleideter Retter glänzen. Ganz im Gegenteil zu Prinzessin Peach, die bewaffnet mit einer Hellebarde oder einer Feuerblume die Rettung des Pilzkönigreiches selbst in die Hand nimmt.Die Interaktionen von Peach und Mario, von der kompetenten Prinzessin und dem trotteligen Klempner, sind in vielerlei Hinsicht das Herz des neuen Trailers und untermauern die Anzeichen, dass Mario aus der „echten Welt“ in das Pilzkönigreich stolpert. Um sich gegen Bowser zu behaupten, muss der im wahrsten Sinne weltfremde Hüpfer also erst einmal die Grundlagen studieren.Dass es dabei zu Sprungpassagen genau wie zu Kartrennen kommt, dürfte vor allem Fans der Spiele erfreuen. Ohnehin ist der Trailer erneut prall gefüllt mit zahlreichen Referenzen, vom Tanuki-Anzug über die Cheep-Cheep-Brücke bis hin zur rutschigen Regenbogenstrecke aus den Mario Kart-Ablegern.Trotz der angekurbelten Marketingmaschinerie ist das konkrete Kinodatum bei uns wenig präsent: Während der Super Mario-Film in den USA am 7. April 2023 startet und sich in Japan bis zum 27. April 2023 Zeit lässt, prangt im deutschen Trailer nach wie vor ein dickes „2023“ ohne Monat oder Tag. Auf der offiziellen deutschen Website des Films ist aber vom 23. März 2023 die Rede.Mit den ausführlicheren Auftritten von Luigi und Prinzessin Peach waren nun auch die vor einiger Zeit angekündigten Synchronsprecher Charlie Day und Anya Taylor-Joy im Original-Trailer zu hören, die sich zu dem bisher vertonten Cast des ersten Trailers von Chris Pratt (Mario), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) und Kevin Michael Richardson (Kamek) dazugesellen.Und obwohl Donkey Kong und Cranky Kong ebenfalls kurz über den Bildschirm flackerten, kamen ihre Sprecher Seth Rogen und Fred Armisen noch nicht zu Wort. Da Universal zeitgleich auch einen deutschen Trailer hochlud, bekamen die hierzulande zuständigen Synchronsprecher ebenfalls einen Auftritt.Traut man seinen Ohren, scheinen hier in Deutschland größtenteils die Stammsprecher der internationalen Schauspieler an Bord geholt worden zu sein, auch wenn namentlich bislang keine offiziellen Informationen vorliegen. Noch ist aber Skepsis angesagt: Es wäre nicht das erste Mal, dass man die in Trailern benutzten Stimmen für den fertigen Film durch deutsche Promis ersetzt.