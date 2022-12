Nintendo: eShop lockt mit Festtagsangeboten, massiv reduzierte Spiele zu Weihnachten

Nintendo: Festtagsangebote locken mit großen und kleinen Hits

Geschenke zu Weihnachten liegen vornehmlich physischen unter einer geschmückten Tanne, doch auch Digitales kann das Herz von Spielern zum Fest höherschlagen lassen.Wer über die Festtage noch neues Futter für die Nintendo Switch sucht, die First-Party-Titel aber alle kennt oder eher an anderen Spielen interessiert ist, sollte wenige Tage vor Weihnachten einen Blick in den eShop werfen. Dort hat man im Rahmen der Festtagsangebote viele Spiele reduziert, egal welches Genre oder welche Preisklasse.Mit fast 2500 reduzierten Spielen kann man sich in der Masse der Angebote natürlich leichter verlaufen als Hänsel und Gretel, weshalb wir euch ein paar Brotkrumen zu besonders schmackhaften Rabatten ausgelegt haben. Auf eurem Weg durch den Spielewald könntet ihr zum Beispiel bei Moonlighter anhalten, eine Mischung aus Roguelike-Dungeoncrawler und Shopping-Simulator für 3,74 Euro statt der üblichen 24,99 Euro.Indie-Darling Hades ist ebenfalls aktuell um 50% zu haben, weshalb ihr das höllisch-heiße Roguelike von Super Giant Games aktuell für nur noch 12,49 Euro erstehen könnt. Und wer seinen Fortschritt lieber behalten möchte, aber nicht auf knallhartes Gameplay verzichten kann: Der spielbare 1930er-Cartoon Cuphead ist momentan auf 13,99 Euro reduziert. Weitere Highlights verrät die folgende Liste:Falls ihr bei den Angeboten einen Titel ins Auge gefasst habt, müsst ihr euch übrigens nicht bis zur Bescherung an Heiligabend zu einer Entscheidung zwingen: Die Festtagsangebote im eShop gelten noch bis zum 29. November. Genug Zeit, um eventuelle Geschenke an Weihnachten selbst abzuwarten und dann die Nintendo Switch für Nachkäufe hervorzuholen.