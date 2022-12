Nintendo: Tägliche Indie-Präsentationen bis Weihnachten zeigen brandneue Spiele

Strategisches Kartenspielen: Floppy Knights

Würzige Genre-Wundertüte: Roman Sands RE:Build

Fotografie geht vor die Hunde: Pupperazzi

Vollständiges Leid: Mortal Shell Complete Edition

Herkömmliche Adventskalender neigen sich zwar langsam ihrem Ende zu, bei Nintendo fängt man jedoch gerade erst an und präsentiert bis Heiligabend eine Reihe neuer Indie-Titel.Zusammen mit der gestrigen Ankündigung der Festtagsaktion „Inside the House of Indies“ öffnete man dann auch sogleich das erste Türchen und enthüllte gleich vier Spiele, die ab sofort oder in Zukunft auf der Nintendo Switch zu haben sind. Bis man am 24. Dezember den fünftürigen Adventskalender vollständig geöffnet hat, erwarten euch also noch eine Reihe weiterer Titel.Das bereits für den PC und die Xbox verfügbare Floppy Knights findet seinen Weg auf die Nintendo Switch und bringt in Version 2.0 jede Menge neue Inhalte mit: 24 neue Level, mehr als 50 neue Karten sowie neue spielbare Charaktere versorgen die Mischung aus Strategiespiel und Deckbuilder mit frischen Herausforderungen.Mithilfe von via Disketten beschworenen Projektionen, den titelgebenden Floppy Knights, kämpfen sich Erfinderin Phoebe und ihr Roboterarm Carlton durch rundenbasierte Raufereien. In dieser Genre-Fusion befehligt ihr verschiedene Einheiten und führt sie mithilfe von einem selbst zusammengestellten Deck in die Schlacht. Floppy Knights ist ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich.Auch beim brandneu angekündigten Spiel Roman Sands RE:Build belässt man es nicht bei einem Genre, kann sich aber auch nicht nur auf zwei fokussieren. Stattdessen soll der für Sommer 2023 geplante Titel teils Adventure, teils Simulation, teils Horror, teils Puzzle und teils Visual Novel sein, eine echte Wundertüte also.Wie genau man diesen bunten Mix miteinander vereinen will, geht aus dem ersten Trailer noch nicht hervor. Stattdessen enthüllte man lediglich die ominöse Prämisse, dass ihr gefangen im Paradies nach dem Ende der Zeit seid und natürlich nach einem Ausgang sucht. Wie man das auch noch mit einem Gacha-System verbinden will, bleibt abzuwarten.Deutlich offensichtlicher ist eure Mission dann aber wieder bei Pupperazzi: Hier schnallt ihr euch eure treue Kamera um und macht Schnappschüsse von putzigen Hunden. Damit ihr nicht ziellos durch die Spielwelt irrt, haben die Vierbeiner verschiedene Aufgaben für euch, bei deren Erfüllung natürlich Belohnungen winken.So könnt ihr Upgrades für Filter, Kamera-Objektive und eine Reihe an Linsen freischalten, um den besten Freund des Menschen noch besser in Szene zu setzen. Dabei soll auch eine große Insel mit abwechslungsreichen Umgebungen helfen, sowie ein ganzer Kleiderschrank voll bunter Accessoires, mit denen ihr die Hunde Anfang 2023 einkleiden könnt, wenn Pupperazzi für die Nintendo Switch erscheint.Von bunten Spielgefährten dürft ihr euch derweil in der Complete Edition von Mortal Shell verabschieden: Hier erwartet euch eine düstere, feindselige Welt, in der jeder Schritt den Tod bedeuten kann – vorausgesetzt, ihr habt euch nicht rechtzeitig verhärtet, um für kurze Zeit unverwundbar zu sein. Die besondere Fähigkeit des Soulslikes soll Mortal Shell von anderen Genre-Vertretern abheben und ist gleichzeitig der Grund für den Titel.Die ab sofort auf der Nintendo Switch erhältliche Version umfasst neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen Rotten Autumn und The Virtuous Cycle, die Mortal Shell seinerzeit mit neuer Musik, einer neuen Hülle, einer neuen Waffe und einem frischen Roguelike-Modus versorgten. Vielleicht können Switch-Spieler sich damit angesichts auf der Konsole ausbleibender Genre-Schwergewichte wie Elden Ring trösten.Die nächste Ladung von Nintendos Indie-Adventeskalender folgt dann heute um 18 Uhr, erneut auf dem YouTube-Kanal von Nintendo of America. Wenn sich hinter jedem der verbleibenden vier Türchen ebenfalls vier Spiele verstecken, erwarten Fans der Indie-Szene jedenfalls noch eine ganze Menge Überraschungen. Weniger überraschend, aber dafür umso günstiger sind dagegen die aktuellen Angebote für Nintendo Switch-Spiele auf Amazon