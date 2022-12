Nintendo: Diese Spiele enthüllt das vierte Türchen des Indie-Adventskalenders

Melancholisches Musizieren: Melatonin

Eine handgezeichnete Fantasy-Welt: Afterimage

Bitte lächeln: Smile for Me

Volleyball mit Schusswaffen: Hyper Gunsport

Bevor morgen die Bescherung ansteht, darf noch einmal in das vorletzte Türchen des Adventskalenders geschaut werden, wo auch kurz vor Weihnachten süße Überraschungen warten.Nintendo ist beim festlichen Endspurt ebenfalls am Start und öffnete gestern Abend das vierte Türchen des diesjährigen Indie-Adventskalenders, hinter dem sich erneut vier Spiele verbargen. Wie schon an den Tagen zuvor, sind zwei der Titel bereits jetzt erhältlich, während die andere Hälfte noch auf sich warten lässt. Wir verraten euch, welche Spiele gezeigt wurden.Trotz seines Namens ist das Rhythmus-Spiel Melatonin alles andere als einschläfernd, sondern entführt euch nur digital in das Reich der Träume. Im Takt der Musik müsst ihr Aliens vom Himmel holen, fliegende Wecker mit einem Baseballschläger treffen oder Einkäufe bezahlen: Die kurzen Minispiele zu verschiedenen Songs sind mal mehr, mal weniger fantastisch.Gemein haben sie neben dem rhythmischen Gameplay und dem sanften Sound aber auch eine pastellige Farbpalette in verschiedenen Lilatönen, mit der euch der taktvolle Titel auch optisch in die Welt des Schlafes entführen will. Melatonin ist ein Spiel zum Wachbleiben und Tagträumen, ab sofort erhältlich für die Nintendo Switch.Ebenfalls zum Träumen lädt die handgezeichnete Welt vom Metroidvania Afterimage ein. Das 2D-Action-Adventure beeindruckt schon im ersten Trailer mit detailreichen Hintergründen und lebendigen Figuren, die euch im Reich von Engardin erwarten. Geschaffen von einem der höchsten Götter soll die Fantasy-Welt mit Vulkanen, Ozeanen und Himmelstürmen jede Menge Abwechslung bieten.Gameplay-technisch scheint Afterimage aber ein klassisches Metroidvania mit Action-fokussiertem Kampfsystem. Springen, Sprinten, Ausweichen und Zuschlagen: Egal ob ihr euch gegen normale Feinde wehrt oder brutale Bosse in die Knie zwingt, mit den verschiedenen Waffen und Fähigkeiten sollt ihr euren eigenen Kampfstil entwickeln können. Ob man mit dem bewährten Konzept wie versprochen 25 – 30 Spielstunden füllen kann, erfahren wir dann ab dem 25. April 2023.Weniger konventionell geht es dagegen in Smile for Me zu: Das bereits 2019 auf dem PC erschienene Point-and-Click-Adventure wirft euch mitten in die bizarre Anstalt von Doktor Habit, der trotz seines breiten Grinsens nichts Gutes im Schilde zu führen scheint. Um mit den anderen Bewohnern der Anstalt zu kommunizieren, müsst ihr allerdings wortwörtlich euren Kopf benutzen.Als stummer Neuankömmling könnt ihr euch nur durch Nicken oder Kopfschütteln verständigen und müsst so mit begrenzten Mitteln den kuriosen Gestalten des Spiels aus der Patsche helfen. Die dunklen Geheimnisse von Doktor Habit könnt ihr dann im Frühjahr 2023 endlich auch auf der Nintendo Switch (sowie der PlayStation 4 und 5) lüften.Bei Hyper Gunsport ist dann noch einmal Körpereinsatz gefragt: Die futuristische Freizeitaktivität vereint klassischen Volleyball mit gefährlichen Schusswaffen und ist in der Cyberpunk-Welt des Spiels ein wahrer Volkssport geworden. Kein Wunder also, dass sich Teams aus allen Ländern und Kontinenten in das Getümmel stürzen.Mit Spezialwaffen und unterschiedlichen Charakterklassen ist für strategische Ballwechsel gesorgt: Ob ihr lieber auf mehr Bewegung und dafür weniger Schüsse oder umgekehrt setzt, hängt ganz von euch ab. Mit dynamischen Leveln sowie Singleplayer- und Multiplayer-Modi soll außerdem keine Langeweile aufkommen. Ob die ungewöhnliche Mischung aufgeht, könnt ihr ab sofort in Hyber Gunsport auf der Nintendo Switch herausfinden.Solltet ihr die bisherigen drei Türchen vom Indie-Adventskalender verpasst haben, keine Panik: Wir haben alle bislang enthüllten Spiele für euch parat. Hier geht es zum Start der Aktion hier findet ihr das zweite Türchen und hier ist der dritte Tag samt seiner Ankündigungen zu sehen