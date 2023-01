Nintendo: Kino-Start des Super Mario-Films in Deutschland noch einmal verschoben

Super Mario Bros. Film: Deutscher Kinostart verschoben auf den 6. April

Ohne es großartig anzukündigen, wurde der Super Mario Bros. Film, der ursprünglich am 23. März bei uns in die Kinos kommen sollte, noch einmal ein kleines Stückchen nach hinten verschoben.Der Animationsfilm, in dem bekannte Schauspieler wie Chris Pratt oder Jack Black die Stimmen der Nintendo-Stars übernehmen , wird bereits seit Jahren mit Spannung erwartet. Nun werden Fans um wenige Tage mehr gebeten, die sie sich in ihrer Geduld üben müssen.Zwar findet man wie bereits erwähnt keine offizielle Bezugnahme auf die Verschiebung des Super Mario-Films, mit einem genauen Blick lässt sich die Verschiebung jedoch auf der deutschen Seite der Universal Pictures herauslesen. Auf jener ist nämlich von einem Kinostart am 6. April die Rede.Marios Abenteuer auf der großen Leinwand bekommen wir hierzulande somit ganze zwei Wochen später als ursprünglich geplant zu Gesicht. Einen offensichtlichen Grund für die Verschiebung, beispielsweise etwaige Probleme kurz vor der Veröffentlichung, gibt es jedoch nicht.Lediglich, dass der deutsche Kinostart des Super Mario Bros.-Films nun identisch mit dem anderer Länder wie Italien, Griechenland, Finnland, Slowenien, Ecuador, Peru, Venezuela oder Singapur ist, fällt dabei auf. Darüber hinaus sind auch weitere Länder, in denen der Film früher gezeigt werden sollte, zum Beispiel Belgien, von einer Verschiebung betroffen.Nach dem letzten Trailer zum Super Mario-Film, in dem Prinzessin Peach prächtig in Szene gesetzt wurde , dürften Fans von Nintendos weltbekanntem Klempner besonders gespannt sein. Der erste Trailer widerum sorgte noch vor wenigen Wochen für Spott.