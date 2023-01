Nintendo: Katzen-Klempner wird im neuen Trailer zum Super Mario-Film von Donkey Kong ausgelacht

Super Mario-Film: Vier Pfoten für ein Miau

Im Rahmen der National Football League spendiertenund Illumination noch einmal einen kurzen Trailer zum bald in den Kinos landendenWährend die erste Hälfte des 30-sekündigen Werbevideos die bereits bekannte Szene zeigt, wie Mario vom affigen Antagonistenordentlich vermöbelt wird, bekommen gespannte Zuschauer zumindest in der zweiten Hälfte neues Material zu sehen. Dort schlüpft der sprunghafte Klempner nicht nur in ein bekanntes Outfit, sondern wird auch noch dafür ausgelacht.Wie der aktuelle Trailer bestätigt, darf Mario sich in seinem Film nämlich auch in das ineingeführtehüllen, das ihm mit scharfen Krallen das Klettern und Kratzen erleichtert. In vorherigen Werbevideos haben wir das Nintendo Maskottchen bereits im Tanuki-Outfit gesehen, während Prinzessin Peach die Feuerblume zückte.Gegen Donkey Kong hat Mario aber auch als vierbeiniges Fellknäuel keine Chance, sondern bekommt ordentlich die Hucke voll – zumindest, nachdem sein bananenliebender Gegenspieler einen herzhaften Lachanfall hinter sich hat. Dabei bekommen wir zum ersten Mal auch Synchronsprecher Seth Rogen zu hören, der Donkey Kong in der englischen Originalfassung seine Stimme leiht.Auch sein ikonisches Lachen darf natürlich nicht fehlen, wenn er Mario (gesprochen von Chris Pratt) als Plüschtiger zu Gesicht bekommt. Ansonsten zeigt der Trailer erneut, dass Mario die Fragezeichen-Kisten mit der Faust und nicht mit dem Kopf aktiviert – falls daran noch irgendein Plattform-Fan gezweifelt haben sollte.Eine deutsche Version des Werbevideos gibt es (noch) nicht, wir dürfen Donkey Kongs deutsche Stimme dann aber wohl spätestenserleben, wenn der Film bei uns ins Kino kommt. Erst vor zwei Wochen, indem man den Release-Termin ohne Ankündigung auf der offiziellen Website anpasste.