Nintendo: Shigeru Miyamoto beruhigt die Fans: "Wir arbeiten immer an Mario"

Nintendo: Der Klempner wird weiterhüpfen

Über die Stärke von Nintendos Maskottchen

Abseits von Bowser’s Fury sehen sich Mario-Fans seit 2017 mit einer extremen Durststrecke rund um den hüpfenden Klempner konfrontiert, die kein Ende zu nehmen scheint.Denn seitauf diegesprungen ist, hat es kein neuer, eigenständiger Plattformer mit dem Maskottchen mehr in die Läden geschafft. Fans müssen sich trotz der langen Pause keine Sorgen machen, wie Mario-Schöpferhöchstpersönlich versichert.In einem ausführlichen Interview mit den Kollegen von IGN plauderte Miyamoto nämlich ein bisschen aus dem Nähkästchen und nahm der Beunruhigung der Fans und den immer wiederkehrenden Fragen nach einemden Wind aus den Segeln: „Wir arbeiten immer an Mario, wenn wir also bereit sind, Informationen zu teilen, dann werden wir das natürlich auch tun.“Die Aussage ist natürlich bewusst vage gehalten und konkrete Informationen zum nächsten Titel lässt sich das Nintendo-Urgestein nicht entlocken. Trotzdem dürfte ein Statement vom Mario-Mastermind, dass man aktiv an neuen Spielen rund um den Plattformer-Profi arbeitet, Balsam für die Seele der Fans sein und die Argwohn angesichts der Info-Ebbe etwas verkleinern.Doch während das letzte 3D-Mario nun schon fast sechs Jahre auf sich warten lässt, sieht es bei den 2D-Ablegern noch deutlich dramatischer aus: Seit2012 für die Wii U erschien, hat Nintendo keinen neuen 2D-Plattformer mehr veröffentlicht. Falls man sich diesem Genre doch noch einmal annehmen sollte, wünschen wir uns allerdingsDas Interview dreht sich eigentlich vor allem um den kürzlich eröffneten Vergnügungspark Super Nintendo World, weshalb Miyamoto abseits des Kommentars zu Mario nicht weiter auf Nintendo-Spiele eingeht. Der kreative Kopf hinter dem Klempner spricht aber noch: Ihre Maskottchen.„Nintendo hat viele Charaktere… ich glaube, dass Nintendo manchmal mit anderen Unternehmen im Bereich der Videospiele zusammengeworfen hat, aber wir denken, dass Nintendos größte Stärke seine Charaktere sind und wie sie in verschiedenen Medien über Spiele hinaus zum Einsatz kommen.“„In dieser Hinsicht versuchen wir wirklich alle Charaktere, die wir haben wirksam einzusetzen und uns nicht nur auf Spiele zu limitieren, sondern das beste Medium zu finden, in dem die Charaktere aufblühen können, das wollen wir wirklich im Auge behalten.“lässt Nintendo jedenfalls auf Miyamotos Worten Taten folgen.