Nintendo: Zum MAR10 Day - Super Mario glänzt nicht nur in der Rolle des Klempners

Mario Day: 3 ungewöhnliche Jobs des kleinen Klempners überraschen

#1 Ring- und Schiedsrichter

#2 Professioneller NBA-Spieler

#3 Doktor

Anlässlich zum offiziellender jedes Jahr am 10. März vonzelebriert wird, haben wir einen Blick auf die steile Karriere des Klempners geworfen. Drei seiner Jobs stechen dabei besonders hervor.Der schnauzbärtige Videospielheld weiß nämlich nicht nur in gefliesten Gefilden zu überzeugen. Auch als Hausmeister wie in, oder als Astronaut in-Abenteuer gibt er eine goldene Figur ab.Laut einer äußerst ausführlichen Auflistung eines Reddit-Nutzers, können wir davon ausgehen, dass Nintendos Aushängeschild seit seinem ersten Tag in der Firma bereits über 120 verschiedenen Tätigkeiten nachgegangen ist. Zu seinen Jobs zählten dabei so einige, doch drei von ihnen dürften selbst Fans von Super Mario überraschen, oder zumindest für Stirnrunzeln bei ihnen sorgen:Wenig überraschend dürfte für die meisten Mario-Fans seine grundlegende Affinität zur Welt des Sports sein, feierte er doch bereits in diversen Titeln seinen Auftritt als absolutes Ass in den verschiedensten Disziplinen. Nicht direkt am Getümmel beteiligt, aber trotzdem irgendwie mittendrin, erlebten wir ihn inals Ringrichter. Und auch in die Pfeife blies Mario schon, als er den Posten des Schiedsrichters in Nintendos Tennis übernahm.Der wohl kurioseste Job, den der kartoffelnäsige Klempner bisher übernehmen durfte, ist der eines professionellen NBA-Spielers. Die höchste US-amerikanische Basketballliga ließ ihn im Rahmen spannender-Matches auf der GameCube gegen Stars wie Magic Johnson, Kobe Bryant und LeBron James antreten. Kein Wunder, dürfte seine Sprungkraft doch nach Jahren des Hüpfens über Panzer, Koopas und sonstige Hindernisse enorm ausgeprägt sein.Wer hätte gedacht, dass Marios medizinische Ausbildung ausreicht, um in Dr. Mario Puzzle-süchtige Patienten mit den richtigen Pillen zu versorgen? Schon im Jahre 1990 zog Nintendo dem Klempner kurzerhand einen Kittel über, ehe er sich auf NES und dem Game Boy den verschiedenfarbigen Viren widmet. Bis heute gilt der Titel als Klassiker und wird in diversen Titeln der japanischen Spieleschmiede, beispielsweise als alternatives Outfit in, aufgegriffen.Wer gar nicht genug vom ikonischen Alleskönner kriegen kann, dem legen wir den neuen undans Herz. Außerdem gibt es im Rahmen des Events und in Hinblick auf den Film eine