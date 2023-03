Nintendo: Fan baut voll funktionsfähigen Game Boy Advance SP aus Lego nach

Nintendo x Lego: Wie aus Handarbeit ein Handheld wird

Videospielgiganthat zuletzt immer wieder eine Affinität fürbewiesen und vor allem mit verschieden Produkten rund um Klempner-Ikone Mario spielerische Crossover verkauft.Doch auch wenn jedem Lego-Set eine Anleitung beiliegt, ziehen viele Fans noch mehr Vergnügen aus wilden Experimenten, die sich mit den Klemmbausteinen anstellen lassen. Was sich mit Lego noch so anstellen lässt, zeigt nun der YouTube-Kanal Retro Stash Repairs: Dort bastelte der Kanal-Inhaber nämlich einenaus den bunten Klötzchen.Mehr als zwanzig Minuten nimmt sich Retro Stash Repairs Zeit, um den vollständigen Prozess in seinem Video zu erklären und vorzuführen. Angefangen mit einer großen Tüte Lego sortiert er zunächst, welche Steinchen ihm beim Bau deswirklich helfen werden und nutzt einen Game Boy Advance SP als Vorlage für Größe und Umfang.Im folgenden Zeitrafferprozess kommen nicht nur jede Menge Legosteine zum Einsatz, sondern auch ein– ein solches Set würde Lego selbst also wohl kaum anbieten. Trotzdem dürfte das Projekt Klötzchen-Fans faszinieren, denn gerade um den Klappmechanismus des Handhelds zu imitieren, hat Retro Stash Repairs sich einiges einfallen lassen.Knöpfe und Technik stammen beim finalen Resultat natürlich nach wie vor von einem normalen Game Boy Advance SP – auch Legosteine ermöglichen schließlich keine Wunder. Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen: Ein bisschen klotziger als das Original, dafür mit einerund funktionstüchtigem Innenleben, könnt ihr auf der Lego-Umsetzung alle Spiele von Nintendos ikonischem Handheld genießen.Was man mit Lego noch so alles anstellen kann, hat vor Kurzem auch der YouTuber Cara Aleatorio unter Beweis gestellt. Mithilfe der schwedischen Steine hat er nämlich dieund einen spannenden Kurzfilm gedreht, der Zwischensequenzen mit Gameplay-Elementen vermischt.