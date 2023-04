Nintendo: Keine Zukunft für Mario-Spiele auf dem Smartphone

Super Mario: Weniger Mobile, aber Nintendo Direct im Auge behalten

Erstmal wird im Kino gehüpft

Dreimal hat Nintendo mitden Erfolg auf dengesucht, aber gibt das Experiment offenbar nun auf. Dies deutet zumindest Mario-Erfinderin einem Interview an.Anlässlich des Kinostarts vonäußerte sich Miyamoto auch in zahlreichen Interviews zur Zukunft des hüpflastigen Klempners. Natürlich ließ er sich dabei nicht allzu sehr in die Karten blicken, aber gab zu Worte, dass Marios Weg nicht mehr direkt über Mobile Apps führen wird.Dies verriet Miyamoto gegenüber den englischsprachigen Kollegen von Variety . Im Wortlaute sagte das Nintendo-Mastermind: "Mobile Apps werden nicht der primäre Weg für zukünftige Mario-Spiele sein." Das heißt natürlich nicht, dass Mario komplett von den Smartphones dieser Welt verschwinden wird, aber Nintendo setzt darauf wohl keinen Fokus mehr.Angesichts des eher enttäuschenden Erfolgs vonund, dürfte die Entscheidung nicht allzu überraschend sein. Lediglichhält sich wacker und erhält noch regelmäßig neue Inhalte.Kein Mobile-Markt für Mario, aber wie steht es denn generell um die Zukunft des wohl bekanntesten Nintendo-Helden? Auf die Frage liefert Miyamoto im Interview keine direkte Antwort, aber verweist darauf, dass Fans künftige Nintendo Directs im Blick haben sollten.Doch bevor Mario zu neuen Videospiel-Abenteuern aufbricht, geht es erst einmal für ihn und Bruder Luigi auf die große Leinwand. Ab heute startet der Super Mario Bros.-Film und will nach gut dreißig Jahren die einstige Verfilmung liebend gern vergessen machen.Ob das klappt und ob sich ein Kinobesuch lohnt, das verraten wir euch in. Dabei hat es das Brüderpaar gewiss nicht einfach, denn in jüngster Zeit gab es einige gute Umsetzungen von Videospielen im Kino- und Serienformat.