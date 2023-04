Nintendo: Switch-Hersteller ist in diesem Jahr auf der gamescom

Nintendo auf der gamescom – aber was wird gezeigt?





Sony und Microsoft noch zurückhaltend

wird in diesem Jahr nach Köln kommen: Erstmals seit 2019 wird das japanische Traditionsunternehmen wieder an derteilnehmen. Dies hat die Koelnmesse nun offiziell bestätigt.Nachdem der, kam bei einigen bereits die Befürchtung auf, dass auch die gamescom auf Nintendo erneut verzichten muss. Das ist aber definitiv nicht der Fall, denn Nintendo of Europe hat fest für dieses Jahr zugesagt.Dies haben die Veranstalter der gamescom über den Twitter-Account der Spielemesse offiziell bestätigt: Dort freut man sich natürlich sehr darüber, dass Nintendo in diesem Jahr der gamescom 2023 einen Besuch abstattet,Unklar ist allerdings noch, was Nintendo vor Ort in Köln zeigen wird.ist dann bereits schon erschienen, obwohl es vermutlich trotzdem in den Messehallen spielbar sein wird. Aucherscheint schon am 21. Juli und damit gut einen Monat vor dem Start der gamescom.Natürlich kann es sein, dass Nintendo bis dahin noch weitere Neuerscheinungen ankündigt, unter anderem für das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr. Gut möglich, dass man auch die Messe selbst nutzen wird, um das eine oder andere neue Spiel zu enthüllen.Während Nintendo damit definitiv auf der gamescom 2023 vertreten sein wird, richten sich die Augen nun auf Sony und Microsoft. Die beiden Unternehmen halten sich aber aktuell noch zurück, wenn es um einen Auftritt auf der gamescom geht. Genaue Pläne sollen erst in naher Zukunft preisgegeben werden – möglicherweise ist intern noch keine endgültige Entscheidung gefallen.Zeit ist ja zudem noch ein bisschen vorhanden, denn die gamescom findet in diesem Jahr vomstatt. Interessierte Spieler können seit dieser Woche bereits Tickets im Vorverkauf erwerben, wobei je nach Tag die Kosten als Erwachsener zwischen 27 und 36 Euro liegen.Während die gamescom in diesem Jahr stattfindet, hat sich eine andere Messe bereits von ihren Plänen verabschiedet: