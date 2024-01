Nintendo: Online-Support für 3DS und Wii U endet am 8. April

Nintendo 3DS und Wii U: Online-Support endet mit im April





Zu Beginn des neuen Jahres herrscht bei den meisten Vertretern der Videospielbranche immer eine regelrechte Aufbruchsstimmung. Auch bei, denn schon jetzt ist für 2024 der eine oder andere vielversprechende Titel, beispielsweiseoder, angekündigt.Natürlich brauchen frische Ideen auch immer Platz zum Gedeihen und diesen will sich der japanische Spielehersteller jetzt freischaufeln: Schon im bevorstehenden Frühjahr wird der Online-Support für denund dieeingestellt. Einen konkreten Termin dafür verrät man uns bereits jetzt.Nintendo gab jüngst ein Update darüber, ab wann man die Online-Funktionen des 3DS und der Wii U einstellen möchte. Amdiesen Jahres soll es dann so weit sein und man fährt das "Online-Spiel und andere Funktionen, die Online-Kommunikation nutzen" herunter. Dazu gehört auch das "kooperative Online-Spielen, Internet-Ranglisten und Datenverteilung", wie man bereits im Vorfeld bekanntgab.Im Zuge dessen veröffentlichte Nintendo einean die Nutzer beider Plattformen, in der man sich für die anhaltende Unterstützung bedankt. Ebenso werden eben jene darüber in Kenntnis gesetzt, wie sie ihr bestehendesmit ihrem Nintendo-Konto verknüpfen können, um es später noch auf der Switch nutzen zu können.Ursprünglich kündigte Nintendo schon im vergangenen Oktober an, die Online-Unterstützung für den Handheld und die ebenfalls etwas ältere Wii U-Konsole in 2024 auslaufen lassen zu wollen. Damals nannte man zwar einen groben Zeitraum, ein Datum war allerdings bislang nicht bekannt. Die genauen Daten sowie die entsprechenden Uhrzeiten sind nun lediglich noch von der, in der die betroffenen Spieler heimisch sind, abhängig.gibt es jedoch auch: Bereits in einer früheren Aktualisierung wies Nintendo darauf hin, dassfür den 3DS auch nach dem Abschalten der Online-Dienste weiterhin zur Verfügung stehen würde – Ein Ende dessen ist "irgendwann in der Zukunft" aber genauso vorstellbar.Was dieanbelangt, könnte es ebenfalls zu „einigen Ausnahmen“ kommen, wie es weiter heißt. Vor rund einem Jahr, im März 2023, wurde bereits der, wie unser Redakteur Jonas schon damals befand. Vorhandene Spielesammlungen können zwar weiterhin heruntergeladen, aber keine neuen Titel mehr gekauft werden.