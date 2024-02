Nintendo: Kostenlose Konzerte zu The Legend of Zelda und Splatoon bei YouTube genießen

Nintendo: The Legend of Zelda- und Splatoon-Konzerte jetzt bei YouTube genießen

Auch wenn Konzerte eine grandiose Möglichkeit sind, seine Lieblingsmusik einmal live und in Farbe zu erleben, eröffnet das heutige Streaming-Zeitalter neue Möglichkeiten, die sich auchzunutze macht.Gerade hohe Ticketpreise und weit entfernte Lokalitäten können bei solchen Events häufig Probleme darstellen, die sich dank Übertragungen bei YouTube oder Twitch leicht umgehen lassen. Entsprechend habt ihr ab sofort die Möglichkeit, euch gleichin euer Wohnzimmer zu übertragen.Auf dem YouTube-Kanal von Nintendo of America können Fans des Spielekonzerns die Musik vonundin orchestralem Glanz erleben. Beiden Franchises hat man jeweils einspendiert, das erst vor Kurzem in Tokyo stattgefunden hat – wenn auch ohne Publikum. Als Zuschauer von zuhause sitzt ihr also gewissermaßen, denn abseits der Musiker auf der Bühne waren die Events völlig leergefegt.Der grandiosen Musik tut das keinen Abbruch: Beimdürfen sich Link-Fans unter anderem auf das Main Theme ausund Breath of the Wild freuen, auf die Melodien von Hyrule Castle und dem Kakariko-Dorf aus. Ein echter Querschnitt durch die Historie der Zelda-Spiele also, die zusätzlich zu der musikalischen Darbietung noch mituntermalt wird.Wer es ein bisschen spritziger mag, wird derweil bei demfündig. Das, bestehend aus Shiver, Frye und Big Man, dreht als Videoprojektion voll auf und performt ein Best-Of ihrer Songs zusammen mit den links und rechts auf der Bühne platzierten Musikern am Schlagzeug, Bass und Gitarre. Nach Klassikern wie Till Depth Do Us Part und Tentacle to the Metal folgt am Ende mit Anarchy Rainbow das große Finale, bei dem sogar Pearl und Marina von Off the Hook ausmit von der Partie sind.Es ist nicht das erste Mal, dass Nintendo Live-Konzerte auf ihrem YouTube-Kanal teilt, und es wird hoffentlich auch nicht das letzte Mal sein – schließlich liefert man Fans so auf der ganzen Welt die Möglichkeit,und die; gerade bei letzterem ist das japanische Unternehmen normalerweise schließlich nicht sehr offenherzig. Apropos herzig: Das trifft auch auf die Geschenkvorschläge zu,