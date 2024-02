Nintendo: Tears of the Kingdom vor Release eine Million Mal runtergeladen

Dasskeinen Spaß versteht, wenn es um den unerlaubten Nutzen seines geistigen Eigentums geht, hat der japanische Spielekonzern in der Vergangenheit schon öfters bewiesen. Nun nimmt er rechtliche Schritte gegen den Entwickler des Switch-Emulators Yuzu vor.Auch wenn Emulatoren per se nicht illegal sind, so ist es natürlich das Spielen von raubkopierten Games. Dank Yuzu ist es Nutzern möglich,zu zocken. Besonders im Hinblick auf einen Titel stößt Nintendo das besonders sauer auf.Yuzu tauchte erstmals schon 2018, also gar nicht lange nach Release der Nintendo Switch auf. Entwickelt wurde er vom Unternehmen Tropic Haze, die zuvor auch schon denin Umlauf gebracht hatten. Nun ging beim Gericht im US-Bundesstaat Rhode Island, wo Tropic Haze ansässig ist, die Klage des japanischen Spieleunternehmens ein.„Ohne Yuzus Entschlüsselung von Nintendos Codes wäre es nicht möglich, ungenehmigte Kopien der Spiele auf dem PC oder Apple-Geräten zu spielen“, schreibt Nintendo in der Klage beispielsweise. Besonders das im Mai 2023 erschienene Spielwurde in diesem Zusammenhang herausgestellt. Dies sei laut Nintendo allein vor dem Release-Termin am 12. Mai bereitsruntergeladen worden.Wenngleich Yuzu selbst keine ROMs (Dateien raubkopierter Spiele) herausgibt, so würden die meisten Websites, auf denen solche Dateien verfügbar sind, auf den Switch-Emulator von Tropic Haze verweisen. Nintendo behauptet weiterhin, dass Yuzu auf Patreonverdienen würde und dass sich die zahlenden Mitglieder auf dieser Plattform zwischen 1. und 12. Mai – also in den Wochen vor dem Tears of the Kingdom-Release – verdoppelt hätten.Nintendo fordert nun einein bisher nicht genannter Höhe. Wenn ihr also noch Switch-Spiele auf dem Emulator zocken wollt, dann beeilt euch – Nintendo weiß für gewöhnlich, wie sie einen Rechtsstreit für sich entscheiden können.