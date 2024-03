Nintendo und Lego teasern etwas Großes an

Jedes Jahr am 10. März begehtden offiziellen Mario-Tag (wegen MAR10). Um sein bekanntestes Gesicht und am längsten laufendes Franchise zu feiern, gibt es vonseiten des japanischen Spieleherstellers zu diesem Tag für gewöhnlich ein paar nette Aktionen.Diese kommen beispielsweise in Form von Rabatten und Promo-Aktionen im Nintendo eShop. Dieses Jahr steht unter anderem eine weiterean, die bereits kurz angeteasert wurde. Aber auch Infos zu neuen Mario-Spielen könnte es dieses Jahr geben.So bekommen Fans beim Kauf zahlreicher Mario-Spiele wieoder Super Mario RPG im Nintendo eShop im Aktionsraum vom 7. bis 24. März zehn Prozent des Kaufpreises in Form von Goldpunkten. Im My Nintendo Store hingegen gibt es bis zum 7. April zahlreiche Rabatte auf Mario-Artikel und beim Kauf von Mario-Spielen einBereits in der Vergangenheit haben Nintendo und Lego zusammen einige kreative Sets herausgebracht, die beide Spielwelten miteinander verbinden. Diese könnten demnächst. Jedenfalls suggeriert der kurze Teaser, dass etwas Großes in Planung ist. Laut eines Lego-Leakers sind unter anderem Peaches Schloss und Donkey Kongs Baumhaus dabei.Ob wir auch mitrechnen können, ist noch unklar. Der für gewöhnlich im Bezug auf Nintendo-Leaks gut aufgestellte Pyoro deutet auf Twitter an, dass wir nicht nur etwas zum 2024 erscheinenden Remake für, sondern auch zu. Wieviel Gehalt diese Aussagen haben, werden wir am Sonntag sehen.