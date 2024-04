Fans retten, was Nintendo in Scherben zurückließ: Open Source-Netzwerk für 3DS und Wii U geplant

Was lange als drohende Ankündigung überschwebte, ist nun eingetreten:hat die Verbindung der Konsolen zu so gut wie allen Online-Funktionen getrennt.Doch Fans sind scheinbar noch nicht bereit, mit den Vorreitern der Switch abzuschließen: Einsoll Internet-gestützte Services in Zukunft am Leben erhalten. Ganz ohne Weiteres wird diese Lösung jedoch nicht zu genießen sein.Amsind der Nintendo 3DS und die Wii U bis auf wenige Software-bezogene Ausnahmen zu einer Offline-Existenz verdammt worden. Das Wochenende zuvor nutzten schwermütige Besitzer, um sich ein letztes Mal in Games wie Splatoon oder Mario Kart 7 miteinander zu verbinden.Was sie dabei nicht wussten, ist, dass es nicht unbedingt die finale Runde gewesen sein muss: Unter dem Namen Pretendo schraubt ein Verband eifriger Fans nämlich gerade an einem. Wann dieser der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird, ist aktuell nicht absehbar. Auf der Webseite der Entwickler können aber schon deutliche Fortschritte erkannt werden: Beispielsweise sind die Arbeiten an der Freundes-Applikation des 3DS und dem Wii U Chat anscheinend abgeschlossen.Falls ihr interessiert daran seid, euer geschichtsträchtiges Stück Elektronik mit Pretendo zu altem Glanz zu verhelfen, solltet ihr bereit sein, es ein wenig zu modifizieren. Laut dem verantwortlichen Team, um den Service nutzen zu können. Genauere Anweisungen sollen im weiteren Verlauf der Entwicklung folgen. Sobald es dann endlich losgeht, dürfen einige Titel ihr inoffizielles Comeback feiern. Darunter auch Mario Maker für Nintendo 3DS und Wii U, um dessen Challenges es bis zuletzt spannend blieb.