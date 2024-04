Nintendo würde seine Charaktere in Fortnite wertschätzen - unter einer Bedingung...

Ein Grund, warum sichseit Jahren ungezügelter Beliebtheit erfreut, sind unter anderem die vielen Charaktere, mit denen sich Spieler ins Battle Royal-Getümmel stürzen (haha…) können. Neben eigenen und wiederkehrenden Helden geben sich dabei regelmäßig beliebte Figuren aus anderen Franchises die Klinke in die Hand.Vonoder demüberoderbis hin zum Cast ausoder– Spieler konnten schon in zahlreiche Rollen schlüpfen und epische Waffen sammeln, Slurp süffeln und Gegner aus dem Hinterhalt des selbstgebauten Unterschlupfs erledigen. Charaktere aus der weiten Videospielwelt von Nintendo fehlten bisher allerdings – dabei hätte es einmal fast geklappt.Eine Kooperation zwischen Nintendo und Fortnite wäre die größte Zusammenarbeit für dessen Entwickler Epic Games. Tatsächlich gab es auch schon Gespräche darüber, wie Epics früherer Kreativchef Donald Mustard in einem Interview mit Game File (via NintendoLife ) verriet. Allerdings scheiterte es daran, dass Nintendo einhat – und diese nicht auf firmenfremden Konsolen sehen möchte. „Sie wären begeistert davon, ihre Figuren in Fortnite zu sehen“, meinte Mustard, „aber nur wenn es auf ihren eigenen Plattformen ist.“So hätte Epic mit Nintendo darüber diskutiert, ob man nicht Samus Aran aus der-Reihe in Fortnite implementieren könnte. Das japanische Unternehmen hätte dem nur zugestimmt, wenn die Figur eingewesen wäre. Das wiederum spreche gegen die Einstellung von Epic, die allen Fortnite-Fans „die gleiche Erfahrung, egal auf welchem Gerät oder Bildschirm sie spielen“, bieten wollen. Schließlich seien auch deraus der Microsoft-exklusiven Spielereihesowieaus Sonysauf allen Plattformen spielbar gewesen.Für Fans beider Lager – Fortnite und Nintendo – wäre es sicher ein Fest, nicht nur Samus Aran, sondern auchin Epic Games‘ Battle Royal zu sehen. Deren Verantwortliche betonen immer wieder, wie gern sie eine solche Zusammenarbeit herbeiführen möchten. Vielleicht knickt Nintendo ja irgendwann ein – aber unabhängig davonbehaupten.