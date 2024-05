Neuer Super Mario Bros.-Film & mehr: Chris Pratt sieht der Zukunft der Nintendo-Adaptionen freudig entgegen

Die Verbindung zwischenund den fantastischen Universen, die uns Regisseure auf der großenoder im Serienformat im Programm der Streaming-Dienste präsentieren, ist so stark wie nie zuvor. So wundert es wenig, dass auchauf den Weg bringen will.Mit demlandete man erst im vergangenen Jahr einen wahnsinnigen Hit – an den manmöchte. Doch damit nicht genug: Wie ein beliebtesnun verrät, dürfen wir uns aufvon Nintendo einstellen.Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Hollywood-Darling und Schauspiel-Star(Guardians of the Galaxy, Jurassic World), der dem beliebten schnauzbärtigen Klempner im ersten Teil des Super Mario Bros.-Films seine Stimme lieh. Im Gespräch mit den Kollegen von GamesRadar+ sprach er nun über die Zukunft der Filmadaptionen von Nintendo und darüber, wie er sich diehinsichtlich dessen ausmalt.So sei er, dass Nintendo und seine Partner einen ganzen Haufen an frischem Futter für Film-Fans servieren werden. "Ich bin sehr aufgeregt, wenn ich an die Welt von Mario und Nintendo im Allgemeinen denke. Ich denke, in den nächsten zehn Jahren werden wiraus dieser Welt sehen. Ich war begeistert, geehrt und gesegnet, dass ich Teil des ersten Teils sein durfte, und auch in Zukunft bin ich offen dafür, so viel oder so wenig zu tun, wie sie von mir wollen. Ich kann nicht viel sagen, aber.", so Pratt.Vor allem bezogen auf das Franchise rund um die Latzhosen-tragende Nintendo-Ikone dürfte dies wenig wundern, immerhinund schon in der ersten Wochewie getroffene Gumbas von der Plattform. Auch wir haben seinerzeit mit einemund waren hellauf begeistert.Obwohl Redakteur Jonas– ganz im Stil des– teilte, klingen die Neuigkeiten erst einmal nicht schlecht, gesetzt dem Fall, dass wir einen ähnlich hohenbei etwaigen weiteren Filmadaptionen erwarten dürfen. Zuletzt werden auch immer neue Informationen zu einem möglichenschon einmal für euch zusammengefasst.