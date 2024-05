Nintendo war shoppen: Packt sich Entwicklerstudio Shiver Entertainment in den Warenkorb

Mega-Konzernhat trotz seines etablierten Status in der Videospielwelt nie aufgehört an Wachstum zu denken, so wie Erfolg suchende Unternehmen eben standardmäßig nach oben streben. Die Strategie der japanischen Unternehmer umfasst aber auch ein gewisses Maß an Vorsicht und Kalkül:Einverleibungen anderer Firmen winken sie nicht leichtfertig durch. Ein Kauf hat die scharfen Kriterien nun erfüllen können und folglich darf sich das Entwicklerstudiofortan zur Nintendo-Familie zählen.In dem Portfolio von Shiver Entertainment finden sich Scribblenauts Showdown und Scribblenauts Mega Pack , als Spiele, die direkt aus der Hand des Studios stammen. Bekannter ist das Unternehmen allerdings für seinevon Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1 und Hogwarts Legacy . Durch diese Projekte begannen die Anzugträger hinter der Konsole anscheinend sich für Shiver zu interessieren und so kam es zu entsprechenden Verhandlungen. Ende Mai 2024 verkündete Nintendo schließlich, 100 Prozent der Anteile an Shiver zu übernehmen.Das Entwicklerteam blickt mittlerweile auf zwölf Jahre Bestehen seit seinerzurück. Vor der Zusammenarbeit mit Nintendo agierte Shiver drei Jahre lang als Teil der Embracer Group, einem schwedischen Mutter-Konzern verschiedener Spieleentwickler. Zeitweise war Shiver hier der Tochterfirma Saber Interactive untergeordnet, die allerdings in die Hand von Beacon Interactive überging und ihr Anhängsel zurückließ.Nintendo verspricht sich zusätzliche Ressourcen von der Übernahme, um künftig an der. Die Kernaufgaben von Shiver Entertainment sollen dabei gleich bleiben: Kommissionierungen für Ports und Software annehmen und entsprechende Produkte für unterschiedliche Plattformen, inklusive der Nintendo Switch, entwerfen. Auch anderswo befasst sich ein Spielestudio gerade übrigens intensiv mit dem Thema Ports: Das Action-Adventure Stellar Blade könnte wohl bald auch für den PC erscheinen