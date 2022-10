Fallout 4: Modprojekt "Fallout Miami" zeigt neuen stimmungsvollen Trailer

Fallout Miami: So schön kann die Endzeit sein

Worum geht es in Fallout Miami?

Wann soll Fallout Miami erscheinen?

Auch fast sieben Jahre nach Release ist Fallout 4 immer noch ein Sammelbecken für unzählige Mods. Eine davon ist Fallout: Miami, die Spieler in den Bundestaat Florida entführt.Die riesige Mod ist bereits seit einigen Jahren in Entwicklung und soll eine ganz eigene Geschichte erzählen. Passend zum 25-jährigen Jubiläum der Fallout-Reihe gewähren die Modder jetzt einen neuen Einblick in ihre Vision eines Endzeit-Miamis.Zusammenhängende Spielszenen aus Fallout: Miami zeigt das neue Video zwar nicht, dafür aber gibt es einen Rundflug über die bisherigen Gegenden der kommenden Mod. Die können sich sogar richtig sehen lassen, fangen sie doch den Endzeit-Stil der Fallout-Reihe gut ein.Heruntergekommene Straßen, verrostete Autokarosserien, zerstörte Gebäude, radioaktiv verseuchte Ruinen, verlassene Vaults und hier und da noch Überreste der Leuchtreklame: Der über zweieinhalb Minuten lange Trailer zeigt das sonst so sonnige und freundliche Miami von einer düsteren Seite.Fallout Miami wird, das zeigt bereits der Trailer, definitiv kein kleines Modprojekt. Die Total Conversion baut nur auf dem Grundgerüst von Fallout 4 auf, aber will ansonsten eine eigenständige Erfahrung bieten.Das fängt natürlich bei der Spielwelt an, die dem Namen gerecht Miami abbildet. Die Entwickler konzentrieren sich aber vor allem auf das Stadtzentrum und den Hafen der US-Stadt. Dort kommt es zu einem Konflikt zweier Fraktionen: Auf der einen Seite die Miami Enclave, welche aus Teilen der früheren US-Regierung besteht, und auf der anderen Seite die Nuclear Patriots, die sich selbst als rechtschaffen bezeichnen.Als Spieler landet man zu Beginn der Mod genau zwischen den beiden Fraktionen und muss sich im Laufe der Handlung für eine Seite entscheiden. Je nachdem wie man dabei vorgeht, soll es ein anderes Ende geben. Als Vorbild dient den Moddern vor allem Fallout: New Vegas von Obsidian Entertainment.Neben einer eigenen Handlung wird Fallout Miami außerdem neue Monster und Waffen bieten. So wird man beispielsweise in manchen Gegenden auf mutierte Flamingos treffen, die möglicherweise etwas feindlich gesinnt sind.Das ist noch die große Preisfrage. Das Modteam arbeitet bereits seit einiger Zeit an der Modifikation und ein Release ist noch nicht ganz in Sicht. Ähnlich wie bei Fallout: London wird das Team wohl noch einige Monate mit der Entwicklung beschäftigt sein.Als kleinen Vorgeschmack gibt es aber die Miami Misadventures. Dabei handelt es sich um kleine Inhaltspakete für Fallout 4, die neue Charaktere, Quests und Gegenstände in das Hauptspiel implementieren. Die erste Episode kann sowohl auf dem PC via Nexusmods oder auf der Xbox One kostenlos heruntergeladen werden.