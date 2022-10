Fallout 4: Kostenloses Next-Gen Update für 2023 angekündigt

Fallout 4: Das soll das Next-Gen-Update bringen

Das Ödland noch einmal betreten: Fallout 4 wird 2023 ein von vielen Spielern herbeigesehntes Next-Gen-Update erhalten. Dies kündigte Bethesda jetzt offiziell an.Das Update befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X | S in Entwicklung. Viele Details lässt sich Bethesda trotz des aktuell 25-jährigen Jubiläums der Fallout-Reihe aber noch nicht entlocken.Für das Next-Gen-Update versprechen die Entwickler auf der Fallout-Webseite neben Bugfixes vor allem technische Verbesserungen für das mittlerweile sieben Jahre alte Rollenspiel. Fallout 4 wird auf den neuen Konsolen dann sowohl einen Performance-Modus für hohe Bildwiederholraten als auch einen Qualitätsmodus für 4K Auflösung bieten.Darüber hinaus soll es mit dem Update noch zusätzliche Creation Club-Inhalte geben. Wie diese aussehen werden, dazu schweigt Bethesda. Immerhin gibt es noch eine weitere freudige Botschaft.Das Next-Gen-Update wird nämlich komplett kostenlos werden. Anders als noch bei The Elder Scrolls 5: Skyrim ist derzeit auch keine spezielle Neuveröffentlichung geplant.Zusammen mit dem Next-Gen-Update für Fallout 4 kündigte Bethesda außerdem neue Inhalte für Fallout 76 an. Bis zum 8. November können Spieler derzeit an einem Halloween-Event in Appalachia teilnehmen und im Atomic-Shop gibt es vom 25. Oktober bis zum 8. November jeden Tag einen kostenlosen Gegenstand.Wer zudem Abonnent von Amazon Prime ist, kann ab dem 2. November ein Anniversary Bundle für Fallout 76 aktivieren. Das enthält passenderweise ein paar Gegenstände, die recht typisch für die Fallout-Welt sind, darunter zum Beispiel ein Portrait des Vault Boys.Von einem Next-Gen-Update für Fallout 76 fehlt hingegen jede Spur. Hierzu lässt sich Bethesda derzeit weiterhin absolut nicht in die Karten schauen. Und Fallout 5 ist bekanntlich noch nicht einmal am Horizont zu sehen Letztes aktuelles Video: E3 2017 CreationClubTrailer