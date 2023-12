Fallout 4: Das kostenlose Next Gen-Update erscheint doch erst 2024

Fallout 4: Next Gen-Update verschoben





Thank you for your patience with us as we work on the Fallout 4 next-gen update. We know you're excited, and so are we! But we need a bit more time and look forward to an exciting return to the Commonwealth in 2024.



— Fallout (@Fallout) December 13, 2023

Über ein Jahr ist es her, da hat Bethesda einfürangekündigt. Das hätte eigentlich auch schon 2023 erscheinen sollen, aber die Entwickler haben sich in den letzten Monaten dazu nicht mehr geäußert. Eine neue Mitteilung gibt nun endlich, wie es um den Patch steht.Währendschon vor einiger Zeit ein entsprechendes Update, sowie eine kostenpflichtige Anniversary Edition erhalten hat, ist Fallout 4 immer noch auf der vorherigen Generation "gefangen". Mit dem Next Gen-Update soll sich das ändern, allerdingsmehr dieses Jahr., benötigt Bethesda noch etwas mehr Zeit, um das Fallout 4-Update fertigzustellen. In einem neuen Beitrag auf Twitter bedankt sich das Team für die Geduld der Fans und verkündet offiziell die Verschiebung. Demnach wird die Aktualisierungwerden. Wann genau? Das wird offen gelassen.Unklar ist ebenso der. Bei der Ankündigung hat Bethesda lediglich verraten, dass an einem Qualitäts- und Performance-Modus gearbeitet wird. Darüber hinaus soll es weitere Creation Club-Inhalte geben, wobei diese. Letzteres ist bislang zwar nur für The Elder Scrolls 5: Skyrim angekündigt, könnte aber auch noch in Fallout 4 implementiert werden.Das Next Gen-Update für Fallout 4 soll weiterhinfür den, dieundveröffentlicht werden. Eine spezielle Anniversary Edition, wie bei Skyrim, ist derzeit nicht vorgesehen.Möglicherweise plant Bethesda, daszeitnah mit der geplanten Amazon-Serie im nächsten Jahr zu veröffentlichen. Die erste Staffel von, ist aktuell für den 12. April 2024 angesetzt.