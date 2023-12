Fallout 4: Mod-Projekt Fallout London erscheint im April 2024

Fallout London: Neuer Trailer mit Releasetermin

Fallout 4 ist Grundvoraussetzung

2024 könnte fürein überraschend gutes Jahr werden: Neben der geplanten Amazon-Serie erscheint im nächsten Jahr auch die riesige, die euch ins postapokalyptische Großbritannien entführt.Schon seit Jahren arbeiten engagierte Fans an der sogenannten Total Conversion von, die diezeigt. Bis auf ein paar Andeutungen und Textdokumente hat sich die Fallout-Reihe bislang nicht intensiv mit den Geschehnissen in Europa oder anderen Kontinenten auseinandergesetzt. In gewisser Weise ist Fallout London damit ein Novum, welches ihr Anfang 2024 selbst unter die Lupe nehmen könnt.Kurz vor Weihnachten veröffentlichte Team FOLON ein neues, über dreizehn Minuten langes Video zur Modifikation, bei dem endlich der feste Releasetermin verraten wurde. Sofern auf den letzten Metern nichts mehr schiefgeht, wird– und damit nurEigentlich sollte Fallout London noch in diesem Jahr erscheinen, aber die Pläne wurden angesichts der-Veröffentlichung kurzfristig verschoben. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll sich aber gelohnt haben, denn die Mod ist auf keinen Fall ein kleines Unterfangen. Das Entwicklerteam hat die britische Hauptstadt mitnachgebaut, sowie dem postapokalyptischen Szenario angepasst. Hinzu kommt ein eigener Soundtrack, welcher aus 74 Songs und drei speziellen Radiostationen besteht.Diespielt rund 50 Jahre vor den Ereignissen von Fallout 4 und soll nicht einfach nur die US-zentrierte Lore kopieren. Stattdessen haben sich die Macher eigene Gedanken darüber gemacht, wie der Atomkrieg Europa beeinflusst hat. Beispielsweise stolpert ihr nicht über den praktischen Pip-Boy, sondern erhaltet den Atta-Boy und könnt die typischen Londoner Taxis zur Fortbewegung nutzen.Insgesamt versprechen die Macher für Fallout London, zahlreiche Nebenaufträge, verschiedene Fraktionen und permanente Begleiter. Auch das Siedlungs-Feature aus Fallout 4 ist mit von der Partie, soll aber völlig optional sein. Eine genaue Angaben zur Spielzeit gibt es nicht, aber angesichts des Umfangs wird es wohl kein kurzes Intermezzo werden.Wer bereits richtig Lust verspürt, muss sich aber noch ein paar Monate lang gedulden. Außerdem wird Fallout London, wobei ihr Fallout 4 mitsamt allen veröffentlichten Erweiterungen benötigt. Andernfalls werdet ihr die Modifikation nicht spielen können.Ob Fallout London anschließend auch von denprofitieren wird, bleibt abzuwarten. Dersoll ebenfalls 2024 erscheinen.