Fallout 4: Ambitionierte Mod Fallout London stellt Synchronsprecher und weitere Features vor

Fallout London: Astarion und Amicia sind mit dabei

Rund zwei Monate vor Release hat das Entwicklerteam vonein neues Video veröffentlicht, in der das Team ein paar der Synchronsprecher der ambitionierten-Modifikation vorstellt. Mit dabei sind überraschenderweise ein paar bekannte Namen.Fallout London ist schon seit einigen Jahren bei einem kleinen, aber engagierten Team in Entwicklung und wird erstmals die Auswirkungen der Postapokalypse außerhalb der USA zeigen. Die Total Conversion wird euch jedoch nicht nur in ein mehr oder wenigerbringen, sondern darüber hinaus auch jede Menge frische Quests liefern, die zudem vertont sein werden.Im Gegensatz zu vielen anderen Modprojekten konnte das Entwicklerteam für Fallout London sogar mehrere Synchronsprecher-Profis gewinnen. Zum einen istan Bord, der spätestens seit seiner Rolle als Astarion inzahlreichen Spielern bekannt sein sollte. Welchen Charakter Newbon genau sprechen wird, und ob er möglicherweise auch ein Begleiter eures eigenen Helden sein wird, ist aktuell noch unklar.Neben Newbon wird Anna Demetriou, die Stimme von Amicia ausund, zu hören sein. Darüber hinaus sicherte sich das Team ebenfalls das Stimmorgan des Content-Creatorsund des in Mod-Kreisen bekannten. Darüber hinaus sollen noch ein paar weitere Sprecher an Bord sein, die das Team allerdings nicht vorab verraten wollte.Nichtsdestotrotz ist alleine schon der Gewinn von Newbon und Demetriou ein Ausrufezeichen. Um eine kleine Mod handelt es sich bei Fallout London ganz gewiss nicht, das war schon vorher klar, aber derist durchaus beeindruckend. Das unterstreichen zu guter Letzt noch einmal die neuen Gameplay-Szenen, die innerhalb des Entwicklerupdates kurz präsentiert werden.Bleibt am Ende nur die Frage: Wird Fallout London am Ende so gut, wie es sich viele Serienfans erhoffen? Die Antwort gibt es schon sehr bald: Am