Ende 2022 angekündigt, Ende 2023 verschoben, aber pünktlich zum Start der neuenauf Amazon gibt es endlich einen festen Termin: Die Rede ist natürlich vomfürSchon in wenigen Tagen wird derveröffentlicht und bringt das postapokalyptische Rollenspiel technisch ein wenig auf Vordermann, auch wenn ihr definitiv keine riesigen Sprünge erwarten solltet. Allerdings sind längst nicht alle glücklich über den Veröffentlichungszeitpunkt, denn der Release der großen Modkönnte sich deswegen verschieben.Amwird Bethesda das schon länger versprochene Next Gen-Update für Fallout 4 veröffentlichen, wie der Entwickler auf seiner Webseite bekanntgibt. Obwohl das Rollenspiel bereits schon jetzt auf den aktuellen Konsolen, sprichundspielbar ist, soll das Update ein paar sinnvolle Verbesserungen implementieren. Unter anderem könnt ihr euch auf eineneinstellen, wodurch einerseits 60 Bilder pro Sekunde oder eine erhöhte Auflösung wählbar sind.PC-Spieler dürfen sich derweil über einefreuen. Außerdem wird das Creation Kit, welches zum Erstellen von Mods genutzt wird, um ein paar Bugs erleichtert. Direkte grafische Verbesserungen sind aber offenbar nicht vorgesehen. Zusätzlich wird Fallout 4 mit dem Update für dasden "Verfiziert"-Status erhalten, wodurch der Handheld-PC nun offiziell unterstützt wird.Zu guter Letzt enthält das Next Gen-Update außerdem auch: Mit Echoes of the Past gibt es eine frische Quest, die sich ganz um die Vertreter der Enklave dreht. Außerdem gibt es noch thematisch passende Rüstungs- und Waffen-Skins, eine Tesla-Waffe und einen schweren Flammenwerfer. Diese waren zuvor kostenpflichtiger Inhalt des Creation Clubs.Wer am PC vieleverwendet, wird sich den Patch nicht unbedingt freuen. Schließlich bedeutet es in den meisten Fällen, dass etliche Modifikationen zu Beginn nicht funktionieren und erst vom Ersteller aktualisiert werden müssen. Im schlimmsten Falle ist dieser jedoch längst nicht mehr aktiv und die Mod bleibt für immer deaktiviert.Ähnlich kompliziert gestaltet sich offenbar auch die Lage für. Die, und damit zwei Tage vor dem Release des Next Gen-Updates, erscheinen. Möglicherweise könnte sich die Mod nun etwas verschieben. Das Team, so heißt es auf dem FOLON-Twitter-Account, habe sich intern beraten und wird am Samstag, dem 13. April, in einem Video über die nächsten Schritte aufklären.Zum Glück könnt ihr aber derzeit nicht nur spielerisch durch die Endzeit bewegen., über derenwir euch in unserer Kritik aufklären.