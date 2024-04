Fallout London: Verschiebung ist zwingend notwendig

Kein Release bei der größten Mod-Plattform

Wenige Tage vorhat das Entwicklertteam voneine enttäuschende Nachricht parat: Der Release der großen Modifikation fürverschiebt sich. Ausgerechnet Bethesda selbst ist der Veröffentlichung nur kurz vor der Zielgeraden in die Parade gefahren.Eigentlich sollte Fallout London amerscheinen, also passend zum St George's Day, einem wichtigen aber nicht offiziellen Feiertag in England. Diesen Plan wollen die Macher nun doch nicht einhalten, denn nur zwei Tage später könnte die Modifikation schon gar nicht mehr spielbar sein. Einengibt es deswegen auch noch nicht.All diese Informationen hat Dean Carter, der Project Lead von Fallout London, in einem neuen Video verraten. Der entscheidendeder vielversprechenden Mod ist dieam 25. April seitens Bethesdas. Das bringt potenziell so viele Änderungen mit sich, dass Fallout London ebenso wie viele andere Mods nicht mehr funktionieren könnte.Zwar sei es möglich, dass interessierte Spieler entsprechend das Update nicht herunterladen oder auf eine ältere Patchversion downgraden, aber laut Carter möchte man die– immerhin ist jede Menge Arbeit in Fallout London geflossen. Aus diesem Grund wird man schweren Herzens Fallout London am 23. April nicht veröffentlichen.Einenkann man aber ebenso noch nicht nennen. Schließlich müsse man erst einmal selbst auf das Next Gen-Update warten. Darüber hinaus arbeitet man mit vielen freiwilligen Helfern und anderen Mod-Entwicklern zusammen, die in ihrer Freizeit an dem Projekt schrauben. Diese wolle und könne man nicht unter Druck setzen, weshalb man erst einmal planen muss, was gefixt werden muss und wie schnell es vonstattengeht.Im Video verrät Carter außerdem, dass Fallout London über die Jahre sehr groß geworden ist:wird die Total Conversion wiegen. Damit ist sie eindeutig zu schwer für die Infrastruktur des bekannten Portals Nexus Mods. Das Team habe lange nach einem Weg mit den Betreibern gesucht, aber am Ende ist es für sie nicht möglich, den Download anzubieten.Es hat sich jedoch eine alternative Möglichkeit angeboten: Fallout London wirdzum Download angeboten und für jeden nutzbar sein, der Fallout 4 auf GOG oder Steam besitzt. Möglicherweise auch für Spieler im Epic Games Store, denn dort soll Bethesdas Endzeit-Rollenspiel ebenfalls demnächst veröffentlicht werden.Am Ende des rund zehnminütigen Videos verspricht Carter, dass Fallout London trotz des kleinen Rückschlags besser sein wird. Immerhin wird auch die Modifikation von den geplanten Verbesserungenund einige Quality of Life-Verbesserungen bieten.Sobald man einenparat hat, wird man diesen natürlich allen mitteilen. Bis dahin müssen Spieler aber einen anderen Zeitvertreib finden: Wie wäre es denn mit der