Fallout London: "Hat unserem Team und unserer harten Arbeit geschadet"

Update zum Release der Modifikation

Wenn alles nach Plan verlaufen wäre, hättet ihr heute einspielen können. Keinen offiziellen Serienteil von Bethesda, aber eine riesige Mod, die euch in die Hauptstadt Englands geführt hätte.musste allerdings aufgrund eines großen Updates in quasi letzter Sekunde verschoben werden.Denn in nur zwei Tagen erhält nämlich, auf dessen Basis die Mod aufbaut, das Next Gen-Update, welches ein paar technische Änderungen umfasst. Für Fallout London ist das ein, denn ein neues Update bedeutet in der Regel auch, dass Modifikationen angepasst werden müssen. Eine Thematik, die gar nicht erst hätte aufkommen müssen, hätte Bethesda engeren Kontakt zu den Machern gesucht.Jahrelang hat das kleine Team von Fallout London an dem eigenen Projekt gearbeitet, sich vor Monaten schon einenausgesucht – dann kam der 12. April 2024. Bethesda kündigte an, dass man fürwird. Nur zwei Tage nachdem eigentlich hätte Fallout London erscheinen sollen.Das Team zog kurzfristig die Reißleine und. In einem Interview mit BBC verrät Dean "Prilladog" Carter nun, wieso es überhaupt zu diesem Konflikt gekommen ist.: Während der gesamten Entwicklungszeit hatte man nur Kontakt zu den Community Managern von Bethesda, aber nicht zu den Leuten, die eher über den Inhalt des neuen Updates Bescheid gewusst haben. Ein Umstand, den Carter gerne vermieden hätte."Das hat jetzt zu einer Verschiebung geführt, was unserem Team und unserer harten Arbeit der letzten vier Jahre sehr schadet und viele Fans enttäuscht hat", so der Fallout London-Chef im Gespräch. Viele Spieler, die sich auf die Mod gefreut haben, hätten außerdem damit begonnen,zu machen. Obwohl Carter in seiner Videoerklärung davon abrät, wundert ihn das Ergebnis nicht, denn am Ende sei das "unvermeidlich, wenn es einen Mangel von Kommunikation gibt."In einem Update auf dem offiziellen Discord-Channel von Fallout London hat sich Carter außerdem zum möglichengeäußert. Demnach hoffen er und sein Team darauf, dass die Anpassungen nur geringfügiger Natur sein werden und man alle möglichen Komplikationen so schnell wie möglich beheben kann.Am Ende wolle man das Projekt auf jeden Fall für dieveröffentlichen, die auf das Next Gen-Update umsteigen werden. Sollte es allerdings dazu kommen, dass der Patch ein "signifikantes Risiko" darstellt, würde man trotzdem Fallout London für die ältere Version von Fallout 4 zum Download anbieten. Aktuell geht das Team allerdings davon aus, dass das nicht allzu wahrscheinlich ist.Dass Bethesda übrigens mit den Team von Fallout Londonhat, wirkt im Nachhinein durchaus etwas kurios. Immerhin war man sich der Existenz des vielversprechenden Projekts durchaus bewusst,, die mittlerweile bei Bethesda tätig sind.