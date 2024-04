Fallout 4: Kostenloses Next-Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series-Konsolen ist live

Vor allem seit die Amazon-Serie den Hype rund umpostapokalyptische Rollenspielreihe noch einmal so richtig beflügelt hat, warten Fans voller Spannung auf das kostenlosefürEben jenes hat Bethesda am heutigen Nachmittag zum Herunterladen auf, den-Konsolen und derzur Verfügung gestellt. Doch worauf können wir uns überhaupt einstellen?Mit einem Umfang von rundsteht dasseit heute als Download für den PC und die aktuellen Konsolengenerationen aus den Reihen Sonys und Microsofts zum Download auf den Servern bereit. Ihr könnt völlig kostenlos auf die verbesserte Version des Titels upgraden.Es beinhaltetfür die PS5 und die Xbox Series X|S sowie einige Einstellungen für den Leistungs- und den Qualitätsmodus. Hinzu gesellen sich diverse Verbesserungen an der Stabilität und ebenso wurde der eine oder andere Fehler behoben. Den kompletten Changelog findet ihr unter anderem in den Patch Notes auf Steam.Außerdem dürft ihr euch mit dem Upgrade auf einevon flüssigen 60 Frames pro Sekunde einstellen, während die Grafik des Spiels in einer erhöhtendaherkommt. Fallout 4-Spieler, die sich noch nicht zum Kauf einer neuen Konsole durchringen konnten, gehen allerdings nicht leer aus: Für dieund diesteht ebenfalls ein kostenloses Update zur Auswahl, mit dem neben Stabilitätsproblemen auch einige Login- und Quest-Fehler behoben worden sein sollen.Obendrein bringt das Next-Gen-Update noch ein paarundfür eure Waffen und Rüstungen mit, außerdem gibt es reichlich neue Dekorationen abzustauben. Der Release des Updates sorgte gleichzeitig dafür, dass sich die. Welch riesiger Hype tatsächlich gerade über dem, die seit Amazons TV-Adaption serienübergreifend in die Höhe schossen.Letztes aktuelles Video: E3 2017 CreationClubTrailer