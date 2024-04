Fallout 4: Next-Gen-Update zerschießt F4SE-Mod – viele weitere betroffen

Spieler suchen nach Lösungen – und werden fündig

Am gestrigen Nachmittag hat Bethesda das seit längerer Zeit angekündigte und mit Spannung erwartetefürveröffentlicht. Doch die Meldungen darüber, dass nicht alles so glatt lief wie erhofft, häufen sich.So ist beispielsweise eine der, die für das mittlerweile knapp neun Jahre alt Spiel in großer Zahl zur Verfügung stehen, dem Upgrade für die nächste Generation zum Opfer gefallen.Wie IGN berichtet, sei gleich eine Vielzahl an Mods für Fallout 4 von dem Next-Gen-Update zerschossen worden – darunter auch der äußerst nützliche. Wie auf der entsprechenden NexusMods-Seite erklärt wird, handelt es sich dabei um eineModding-Ressource, welche die Skriptfunktionen ohne dauerhafte Nebenauswirkungen erweitert. Ein Menge Mods würden von dem Projektsein, um überhaupt zu funktionieren. Das Fehlen von F4SE erschwert das Modden des Rollenspiels also ungemein.„Das Fallout 4-Update vom 25.04.2024 (1.10.980 und später) hat F4SE und den Rest der Modding-Szene mit nativem Code zerstört, ähnlich wie der ‚Anniversary Edition‘-Patch von“, heißt es seitens desin einem entsprechenden Beitrag . „Ich arbeite an einem Update und kann derzeit weder einen Zeitplan für dessen Verfügbarkeit nennen, noch kann ich sagen, ob es kritische technische Probleme gibt, die ein Update blockieren würden. Bitte schickt keine E-Mails mit Fragen.“, so weiter.Mit dem besagten Update erweiterte Bethesda den Titel über acht Jahre nach seinem ursprünglichen Release um einigeder Performance, frischen Content für den Creation Club und mehr. Wenn ihr genau wissen wollt,, werft am besten einmal einen Blick in unseren ausführlicheren Beitrag zum Thema.Diedes postapokalyptischen Franchise wird gerade vom starken Hype rund um Amazons. Dass nun ausgerechnet eine der wichtigsten Mods für den vierten Teil fehlt, ist unglücklich – allerdings haben clevere Spieler bereitsgefunden, das Update daran zu hindern, ihnen den Spaß an den Modifizierungen zu verderben.In NexusModsder F4SE-Mod wimmelt es derweil nur so von Anleitungen, die Nutzern zeigen sollen, wie sie die automatischen Updates deaktivieren und das jüngste sogarmachen können. Was beispielsweise zu tun ist, wenn ihr das Update bereits installiert habt, erklärt User Destructionares detailliert.Auch die Kollegen von GameRevolution haben bereits einen Lösungsweg für den Fall, dass ihr das neue Updatehabt, bereitgestellt, während ihr auf NexusMods einen weiteren Beitrag findet, der euch erklärt, wie ihr Fallout 4, das Update zu installieren. Unglücklicherweise handelt es sich dabei um die einzigen beiden Möglichkeiten, die Mods weiterhin in ihrem vollen Umfang zu genießen. Wer eine Weile lang auf sie verzichten kann, der kann sich das Next-Gen-Update hingegen bedenkenlos herunterladen.F4SE ist, die mit den Auswirkungen des Bethesda-Updates seine Schwierigkeiten hatte: Ursprünglich sollte noch in dieser Woche die besonders populäre Fallout London-Mod veröffentlicht werden, die mit taufrischen Story-Elementen, neuen Schauplätzen und reichlich anderen Inhalten wartet. Doch die Ankündigung desdazu, den Release noch einmal zu verschieben und bislang ist nicht bekannt, wie lange es dauert, bis die Entwickler entsprechende Stellschrauben festgezogen haben und uns ihr Projekt letztendlich präsentieren.Letztes aktuelles Video: E3 2017 CreationClubTrailer