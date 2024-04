Fallout: Miami – Neuer Trailer zeigt all das, was man sich wünscht

Mitwurde gerade erst eine riesige Mod fürverschoben, da meldet sich ein anderes ambitioniertes Projekt zurück:. Anlässlich der erfolgreichen Amazon-Serie gibt es jetzt einen neuen Trailer, der euch direkt in die endzeitliche Stadt im Südosten der USA entführt.Obwohl an Fallout: Miami schon seit einigen Jahren gearbeitet wird, zeigt sich am Horizont weiterhin. Dennoch wird an der Modifikation fleißig und intensiv gearbeitet, wie das Hobby-Team nun mit einem neuen, fast zweiminütigen Video unter Beweis stellt – ganz getreu dem Motto: Sommer, Sonne und Strahlung.Einen Abstecher in den Südosten der Vereinigten Staaten hat es in der Fallout-Reihe bisher nicht gegeben, weshalb sich völlig zurecht die Frage stellt: Wie würde es wohl in einer der größten Städte Floridas aussehen? Fallout: Miami will darauf eine Antwort geben und hat bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass sich hier eine wirklichfür Fallout 4 in Arbeit befindet.Mit dem neuen "Let's Go Sunning"-Trailer zeigt das Mod-Team nun, wie weit fortgeschritten die Arbeiten mittlerweile sind. Der Fokus liegt des Werbevideos liegt darauf, die einzelnen Umgebungen der neuen offenen Welt zu präsentieren – wobei Miami sicherlich schon deutlich bessere Zeiten erlebt hat. Natürlich konnte sich die Stadt, die normalerweise sonniges und knalliges Wetter gewohnt ist, den Auswirkungen des Atomkrieges kein bisschen entziehen. Stattdessen bekommt man vor allem Ruinen, dreckige Straßen undzu Gesicht. Sonnen sollte man sich hier definitiv wohl nicht mehr.Zurverrät der Trailer derweil kein Wort. Aus der Videobeschreibung geht allerdings hervor, dass ihr als "einziger Überlebender" wegen eines gut bezahlten Jobs nach Miami reist. Dort geratet ihr jedoch in einen Konflikt zwischen verschiedenen Gruppierungen, bei denen es entweder um Macht oder die "Wahrung ihrer Ideale" geht.Wann ihr in dieeinsteigen könnt, ist derweil weiterhin unklar., wobei die Mod eigentlich schon fertig ist.mussten die Entwickler aber kurzfristig ihre Pläne umwerfen.