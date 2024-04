Fallout 4: 60 FPS sind kein Bug, sondern ein Feature





Quick note on Fallout 4 Next Gen Update on Xbox Series X. It actually targets 4k 60fps in all modes. Performance Mode is more aggressive in lowering settings to maintain this target.



Hope this clears up any confusion. Keep the feedback coming and thanks for playing! https://t.co/RfGn4o2JMj



— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 27, 2024

Das lang angekündigteist endlich da, liefert aber nicht immer nur freudige Gesichter. Auch ein paar neue Bugs haben ihren Weg in die Postapokalypse gefunden, aber nicht alles, was sich wie ein Fehler anführt, ist auch einer. Das dürfen derzeit Spieler auf derfeststellen.Laut offiziellen Patchnotes sorgt der jüngst veröffentlichte Patch, dass es auf der aktuellen Xbox- und PlayStation-Generation einengibt. In beiden Fällen wird Fallout 4 mit einer nativen 4K-Auflösung, aber jeweils unterschiedlichen FPS-Werten wiedergegeben. So zumindest die Theorie, aber auf der Xbox Series X läuft das etwas anders.Auf der PlayStation 5 könnt ihr Fallout 4 nach dem Update imoder impro Sekunde spielen. Im Falle der Xbox Series X sollte das so ähnlich laufen, aber schnell stellten einige Spieler fest: Aus irgendeinem Grund spielt sich Fallout 4 auch im Qualitsmodus deutlich flüssiger und grafische Verbesserungen sind lediglich mit der Lupe zu finden.Die erste Überlegung war, dass es sich um einenhandeln muss. Dem ist aber nicht so, wie Bethesda auf Twitter festhält. Demnach sindauf der Xbox Series X darauf ausgelegt, jeweils 60 Bilder pro Sekunde zu erreichen. Der Unterschied zum Leistungsmodus würde darin bestehen, dass in diesem Modus die Einstellungen etwas stärker reduziert werden, um die Bildwiederholrate auch tatsächlich zu erreichen.Anders ausgedrückt: Das, was wie ein Bug wirkt, ist von Bethesda und dem Entwicklerteam so gewollt. Warum das allerdingsso umgesetzt wird, geht aus dem Beitrag nicht hervor. Unklar bleibt zudem, warum bei einem 120 Hertz-Bildschirm nicht 40 Bilder pro Sekunde angestrebt werden, obwohl dies laut Patchnotes so passieren sollte.Möglicherweise muss Bethesda also doch noch einmal mit einemein paar Dinge zurechtrücken. Insbesondere PC-Spieler leiden unter der, daoder