Spieler halten sich das Fallout 4 Next-Gen-Update mit Mods und Guides vom Hals

Mit fast neun Jahren auf dem Buckel hatauf seiner alten Tage tatsächlich nochmal eine Politur bekommen. Mit dem Next-Gen-Update wollte Bethesda das Spiel vor allem technisch aufrüsten und stabilisieren.Klingt erstmal nicht so, als gäbe es Gründe, sich dagegen zu wehren. Und doch tauchen aktuell allerlei Anwendungen und Tipps auf, die dabei helfen sollen, dasStatt im Hype um die Fallout-Serie auf Prime Video ein neues Spiel für die IP zu entwickeln, wendet sich Bethesda lieber bestehenden Titeln zu. Auch Fallout 4 profitiert von dieser Zuwendung und schmückt sich mit einem Next-Gen-Update seit dem. Dieses sorgt unter anderem für stabilere Bildraten und höhere Auflösung und verarztet nebenbei eine Reihe von Bugs. Jetzt soll Fallout 4 fit genug sein, um in den Bibliotheken heutiger Spieler wieder oder weiterhin Beachtung zu finden. In der Realität jedoch verliert das Game für einige von ihnen vorerst an Reiz.Vor allemdarüber, dass ihre aufgemotzte Version des Spiels nachdem Herunterladen nicht mehr funktioniert. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die meisten Mods nämlich noch nicht mit dem neu verputzten Fallout 4 kompatibel und müssen erst an die veränderten Anforderungen angepasst werden. Die Lösung für das Problem lautet einfach noch mehr Mods zu installieren, welche die alten wieder zum Laufen bringen. Auf diese Idee sind nicht gerade wenige Spieler gekommen, wie sich an den Download-Zahlen auf Nexus Mods ablesen lässt. Steam - Skip Next-Gen Update und Fallout 4 Downgrader erfreuen sich großer Beliebtheit auf der Seite.Auch, wie es sie zum Beispiel auf Steam zu finden gibt, kann Abhilfe schaffen. Notwendig sind solche Schritte für alle, bei denen sich das Update ohne rechtzeitigen Eingriff eingeschlichen hat. Sobald Mods, hinter denen noch aktive Entwickler stehen, für das neue Fallout 4 optimiert wurden, kehrt wohl erstmal wieder Ruhe ein. Zumindest, wenn dann auch endlich die lang ersehnte Riesen-Mod Fallout London nach der Verzögerung durch das Next-Gen-Update das Licht der Welt erblicken darf.