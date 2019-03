Unity Game Engine: GDC 2019: Kurzfilm-Techdemo "The Heretic" und ein Raytracing-Projekt im Trailer - 4Players.de

Auf der Game Developers Conference 2019 zeigten die Entwickler der Unity Engine ihre neusten Verbesserungen der Engine - zum Beispiel mit dem in Echtzeit berechneten Kurzfilm "The Heretic", der in 1440p mit 30 fps auf einem "durchschnittlichen Verbraucher-PC" lief; genauere Angaben wurden nicht gemacht. Besonders hervorgehoben werden das Beleuchtungssystem (High-Definition Render Pipeline), die Darstellung von virtuellen Personen und die Post-Processing-Features (Motion Blur, Bloom, Depth of Field, Film Grain, Color Grading, und Panini Projection). Weitere Details zu diesen Features findet ihr hier Außerdem wurde bei der Unity-Keynote ein Trailer gezeigt, der einige Mobile Games vorstellt, welche die Engine verwenden.Ein weiterer Clip zeigte ein Raytracing-Projekt in Zusammenarbeit mit BMW und nVidia, bei dem es schwer sein soll, das virtuelle Auto von dem echten Fahrzeug zu unterscheiden. Ab 4. April wird Unity optimierte , produktionsorientierte Echtzeit-Raytracing-Unterstützung mit einem benutzerdefinierten experimentellen Build auf GitHub anbieten, der allen Benutzern mit vollem Preview-Zugriff in der Unity-Version 2019.03 zur Verfügung steht.