Unity Game Engine: Das neue Bezahlmodell der Engine im Kreuzfeuer der Kritik

Auf dem Spielemarkt zählt dieschon lange zu den Platzhirschen. Bisher erfreute sie sich vor allem bei Indie-Studios großer Beliebtheit, doch das ändert sich gerade massiv durch eine, dass das Unternehmen angekündigt hat.In einem Blogupdate hat Unity angekündigt, dass sie demnächst alle Nutzer ihrer Engine fürzur Kasse bitten werden. Gleichzeitig informieren sie über neue Features und Tools, die im Gegenzug ohne weitere Kosten zur Verfügung gestellt werden, abgesehen von der neuen "Installationsgebühr" natürlich.Die Multiplattform-Spiele-Engine Unity plant offenbar einigean ihrem Geschäftsmodell. Diese Änderungen betreffen die Einführung einer neuen monatlichen Gebühr für Entwickler ab dem, die auf der Anzahl der Installationen eines mit der Unity-Engine erstellten Spiels und den damit erzielten Einnahmen basiert.Diese Gebühr betrifft vor allem größere und erfolgreichere Projekte und wird nicht rückwirkend erhoben, sondern gilt für jede neue Installation ab 2024. Unity Personal- und Unity Plus-Entwickler müssen zwischenfür jede Installation zahlen, die ihre festgelegten Schwellenwerte überschreitet. Unity Pro- und Unity Enterprise-Entwickler haben dabei leicht veränderte Tarife.Es gab jedoch einige Verwirrung und Unzufriedenheit über die genaue Funktionsweise dieser Gebühr. Einige Entwickler befürchten, dass sie hohe Gebühren zahlen müssen, insbesondere füroder Spiele, die inenthalten sind. Die Definition einer "Installation" scheint auch die Neuinstallation eines Spiels oder die Änderung der Hardware eines Nutzers zu umfassen, was weitere Fragen aufwirft.Der Missbrauch dieser Gebühr durch böswillige Akteure, die Spiele wiederholt installieren und deinstallieren, um die Gebühren für die Entwickler zu erhöhen, wäre eine große Gefahr dieses Bezahlmodells. Dies könnte zu einer Artführen, bei dem bestimmte Gruppen versuchen, Spiele und Studios durchzu schädigen. Zum Glück hat Unity sich dazu mittlerweile geäußert und die Gebühr nur auf diebezogen, was diese Gefahr zumindest teilweise aus dem Weg räumt.In der aktuellsten Meldung hat die Firma hinter der Game-Engine außerdem noch einige weitere Punkte bekannt gegeben. So sollen Spiele, die für wohltätige Zwecke angeboten werden oder in Charity-Bundles enthalten sind,werden. Obendrein erklärten sie, dass die Entwickler von Diensten wie Xbox Game Pass nicht direkt von den Gebühren betroffen seien, da die Gebühren an die Vertreiber, in diesem Fall Microsoft, abgeführt würden.Die Reaktionen auf diese Änderungen fallen natürlich trotzdemaus und einige Entwickler haben bereits angekündigt, die Game-Engine aufgrund dieser Entscheidung zu wechseln. Auch rechtliche Schritte gegen Unity werden diskutiert.Unity hat angekündigt, die Situation zu überdenken und eventuell Anpassungen aufgrund des Feedbacks der Entwickler vorzunehmen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.