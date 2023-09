Unity Game Engine: Unternehmen rudert bei stark kritisierten Installationsgebühren zurück

Kajetan hat geschrieben: ? vor 17 Minuten WotC sind auch irgendwann mit ihrer Furzidee einer Gierschlund-Lizenz zurückgerudert. WotC sind auch irgendwann mit ihrer Furzidee einer Gierschlund-Lizenz zurückgerudert.

Das habe ich auch verfolgt und diese ganze Unity-Geschichte hat mich schon sehr stark an WotC erinnert.Wobei es, wenn ich mich recht erinnere, kurz vorher schon weitaus mehr Griffe ins Klo seitens WotC gab (ich meine, da war was mit überteuerten limitierten Special Packs für Magic the Gathering, wo man die Karten dann noch nicht mal in Decks einbauen konnte), da hatte sich also schon was angestaut, Unity hingegen haben es geschafft, mit nur einem einzigen Move die gesamte Branche gegen sich aufzulehnen.