Unity Game Engine: Neuer Gebührenplan im offenen Brief veröffentlicht

Nachdem sichmit der Ankündigung eines Gebührenmodells Mitte des Monats gehörig in die Nesseln gesetzt und einen Shitstorm aus der Spieleindustrie auf sich gezogen hat, sah man sich beim Engine-Entwickler genötigt, dieses Modell zu überdenken.Man habe die Kritik und das offene Feedback vernommen und wolle sich zusammensetzen, um das, hieß es daraufhin nur wenige Tage später. Dies ist augenscheinlich nun geschehen, denn Unity hat eine überarbeitete Version ihres Gebührenmodells veröffentlicht.In einem offenen Brief auf dem hauseigenen Blog entschuldigte sich Mark Whitten, Leiter von Unity Create, noch einmal im Namen des gesamten Teams und gestand den Fehler ein, im Vorfeld keine Gespräche gesucht zu haben. Ferner sei man sich bewusst, hart zu arbeiten und, um das Vertrauen bei Partnern wieder zurückzugewinnen.Aus dem neu vorgestellten Plan geht hervor, dassbleibt und die Umsatz- und Finanzierungsgrenze vonangehoben wurde. Eine Laufzeitgebühr wird nur für Spiele erhoben, die mit der LTS-Version erstellt oder auf LTS 2023 aktualisiert werden. Für ein Spiel wird erst eine Gebühr fällig, wenn es innerhalb eines Jahres einenoder mehr verbucht.In diesem Fall zahlt der Entwickler entwederoder einen Betrag, der aus der Anzahl neuer Spieler pro Monat errechnet wird und auf den Angaben der Entwickler basiert. Dabei wird jeweils die geringere Gebühr berechnet.Von den Entwicklerstudios gibt es erwartbar gemischte Reaktionen. Einerseits ist man froh, dass Änderungen nach dergemacht wurden, allerdings schwingt auch der Vorwurf mit, warum dieser Aufschrei erst nötig sein musste. So schreibt Mitch Dyer, Autor bei Warner Brothers Games, auf Twitter: "Es fühlt sich an, als würden sie einfach nur den Teppich wieder zurechtrücken und hoffen, dass die Leute so lange ruhig darauf stehen bleiben, bis sie wieder dran ziehen."Dass sich Entwickler also weiterhin nach einemeiner geeigneten Engine umschauen, wäre nachvollziehbar; das Tischtuch scheint zerschnitten. Aus ihrer Sicht – und im Endeffekt natürlich auch von der Warte der Endkunden – bleibt zu hoffen, dass es der einzige Schritt Unitys in diese Richtung bleibt und andere Engine-Hersteller sich kein schlechtes Beispiel nehmen. Unserennachlesen.