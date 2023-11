Unity Game Engine: "Company Reset" - Gleich 265 Mitarbeiter sollen entlassen werden

Nach Schließung von Weta Digital: Unity „muss sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren“

Entwicklerhat eine ganze Reihe vonund dievonangekündigt, nachdem man beschlossen hat, die Vereinbarung mit Peter Jacksons Unternehmen für visuelle Effekte, Weta FX, zu beenden.Die Entscheidung kostet Berichten zufolge gleichihren Job – insgesamtder Belegschaft. Erst vor rund zwei Jahren, im Dezember 2021, erwarb Unity das Department von Weta Digital inklusive seiner Tools, Technologien und Mitarbeiter, für stolze 1,625 Milliarden US-Dollar.Wie Reuters berichtet , erklärt Unity, man habe den Teil der professionellen Dienstleistungen der bereits angesprochenen Vereinbarung mit Weta FX gekündigt, was die Entlassung der fast 300 Angestellten zur Folge haben wird. Weta FX würde sich einem eigenen Statement zufolge allerdings darum bemühen,. Unity wird zudem in Besitz der mit dem Deal erworbenen Tools bleiben.„Unity glaubt daran, dass das Team von Weta Digital bemerkenswert ist, aber Unity muss schlanker werden, um sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren“, heißt es in der dazugehörigen Begründung für die Entscheidung. „Unity ist außerdem der Meinung, dass es für Weta FX sinnvoller ist, die komplette End-to-End-Produktion direkt zu übernehmen. Unity wird sein Fachwissen und seine Mitarbeiter auf andere Dinge konzentrieren und Weta FX wird bei der Nutzung der Weta Tools direkt von seiner eigenen Crew unterstützt –.“, so weiter.Unity selbst bezeichnet den Schritt als "“, also einen Neustart, mit dem sich das Unternehmen wieder auf den eigentlichen Kern seines Geschäfts fokussieren möchte: Die Spielentwicklung. Alswird Unity seine Büroflächen an über 14 Standorten, darunter auch jene in Berlin, reduzieren und die entsprechenden Stellen schließen. Mitarbeiter würden ermutigt werden, häufiger von ihrem Zuhause aus zu arbeiten, indem man beispielsweise Pflichtanwesenheit und Service-Leistungen in den Räumen des Unternehmens abschaffen möchte.In Anbetracht der jüngsten Ereignisse dürften die Entlassungen dem öffentlichen Bild, welches voneinzuführen, in den Köpfen verankert sein dürfte, nicht zugutekommen. Außerdem ist dies nicht das erste Mal in jüngerer Vergangenheit, dass der Entwickler seine Belegschaft ausdünnt: Erstentlassen.