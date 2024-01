Unity Game Engine: Engine-Provider feuert 1.800 Mitarbeiter

Unity: Größte Massenentlassung in der Firmengeschichte

Die Entlassungswelle in der Videospielbranche erreicht einen Höhepunkt – oder besser gesagt Tiefpunkt. So werde beimum die 1.800 Mitarbeitern gekündigt. Das entspräche ungefähr einem Viertel der Angestellten., dass Entlassungen in diesem Unternehmen vorgenommen werden. In einem solchen Ausmaß ist es dort jedoch noch nie geschehen. Also Begründung wurde angegeben, dass man sich „auf das Kerngeschäft konzentrieren“ wolle, so CEO Jim Whitehurst.Dieser hatte bereits im vergangenen November, als schon einmal 265 Mitarbeiter bei Unity entlassen worden waren, Umstrukturierungen angedeutet. Damals sprach Whitehurst von einem „Unternehmens-Reset“, dessenbekommt. So werde generell die Aktivität des in San Francisco ansässigen Unternehmens reduziert; die Fokussierung aufs Kerngeschäft diene einem „langfristigen Erfolg und Profitabilität“.Die gekündigten Mitarbeiter werden ihren Schreibtisch mitunter bis Ende März geräumt haben müssen. Das Unternehmen stand im Herbst letzten Jahres, weil es die Gebühren für Entwickler, die mit der Unity-Engine gearbeitet haben, deutlich anziehen wollte. Nach heftigem Gegenwind ruderte Unity zurück und passte das Gebührenmodell an. CEO John Riccitiello, Whitehurst übernahm interimsweise.Der Nachrichtenagentur Reuters teilte Unity mit, dass die Entlassungenbetreffe. Die Aktien von Unity stiegen nach der Ankündigung um fünf Prozent, nachdem sie seit der Ankündigung der Neuausrichtung bereits einen Zuwachs von insgesamt 40 Prozent verzeichnen konnten.Die Entlassungen bei Unity sind ein unrühmlicher, der besonders im letzten Jahr in der Gaming-Branche zu beobachten war. Viele Studios – von Epic Games über CD Projekt bis Telltale Games oder Activision Blizzard – haben ihre Belegschaft zusammengeschrumpft.