Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy: Deutsche Texte ab dem 22. August - 4Players.de

Ab dem 22. August 2019 werden sämtliche Texte in Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy auch in deutscher Sprache zur Verfügung stehen. Das entsprechende (kostenlose) Update wird man auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One runterladen können. Somit lassen sich die drei Gerichtsabenteuer Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All und Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations komplett in deutscher Sprache spielen. Zum Test : Zack! Ein Peitschenknallen durchschneidet die hektische Musik. Das dramatische Rütteln der Joycons begleitet das Geräusch aufeinanderprallender Klingen. Auf dem Bildschirm verwandelt sich die Welt hinter einer grimmig drein blickenden Anime-Figur mit Stachelfrisur zu einem chaotischen Farbwirbel. Japanische Gerichtsverhandlungen sind anders. Ganz anders - zumindest in der Welt von Capcoms Justiz-Adventures, die jetzt noch einmal für Switch, PS4, Xbox One und PC umgesetzt wurden.Die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ist als digitaler Download für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (via Steam) erhältlich.Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2018 Trailer