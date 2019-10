Call of Juarez: Gunslinger: Switch-Umsetzung erscheint am 10. Dezember - 4Players.de

Nach den ersten Andeutungen hat Techland die Switch-Version von Call of Juarez: Gunslinger offiziell angekündigt. Der Western-Shooter wird am 10. Dezember 2019 auf der Nintendo-Konsole erscheinen und sowohl Motion Control (Bewegungssteuerung) als auch HD-Rumble bieten. Das Spiel soll 19,99 Dollar kosten.Call of Juarez: Gunslinger wurde 2013 auf PC, PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Unseren Test findet ihr hier : Billy the Kid, Butch Cassidy and the Sundance Kid, Jesse James, die Dalton Brüder: Techland versammelt in Call of Juarez Gunslinger nahezu alles, was im Wilden Westen als Revolverheld oder Gangster zu zweifelhaftem Ruhm gekommen ist. Und mittendrin steckt Silas Greaves, ein abgehalfterter Kopfgeldjäger, der seine ganz eigene Sicht auf die Geschehnisse hat. Actionreiche Räuberpistole oder langweiliges Geballer?Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer